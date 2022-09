La película paraguaya Eami competirá en los Oscar 2023

El comité de elección de premios estuvo conformado por miembros activos de la Academia de Cine del Paraguay y este fue aprobado por The Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

La convocatoria estuvo abierta a todos los largometrajes que cumplían con los requisitos propuestos para competir en los Premios Oscar.

La más reciente película de Paz Encina fue ganadora del Tiger Award, máximo galardón del 51 Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR).

Historia del pueblo Ayoreo Totobiegosode

Eami es una obra que transita entre la ficción y la realidad para abordar el desplazamiento de poblaciones indígenas, específicamente del pueblo Ayoreo Totobiegosode.

La sinopsis de la película señala que hubo una invasión, donde Eami perdió a los suyos y entonces comienza un vuelo. Vuela el Asojá, el pájaro —la diosa-mujer de la cultura indígena Ayoreo Totobiegosode— y trae las memorias del pasado, del presente y del futuro.

Hoy el Asojá es Eami, una niña de 5 años, cuyo nombre significa Monte, y significa Mundo. Debe abandonar su lugar mientras se pregunta sobre la muerte y el sentido de la vida.

Eami es la historia del pueblo Ayoreo Totobiegosode contada desde el trance de una niña entre el dolor y la sanación, con la capacidad de portar una mirada omnisciente-atemporal.