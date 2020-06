Lilian Zapata, mamá de Juliette, recibió amenazas y por ello no fue trasladada a la cárcel.

Actualmente, se encuentra recluida en la Comisaría 17ª de Mujeres, en el barrio Trinidad, de Asunción.

"Tenía que ser trasladada (...), pero como existen amenazas sobre su vida, se queda en la Comisaría 17ª. Tenemos capturas de grupos de WhatsApp y Facebook donde se propaga esto, como por ejemplo, juntar dinero para que en la cárcel pueda ser castigada, en algunos casos hablan de descuartizarla", explicó en Monumental 1080 AM.

Indicó que tienen identificadas a las personas que propician tal situación. Al citar este punto, dijo que no solo la mamá de la niña es amenazada, sino que también el padrastro Reiner Oberuber en comentarios difundidos en las redes sociales.

Aseguró que las amenazas no provienen del papá biológico de Juliette, Stéphan Le Droumaguet. "Hay una página que se llama Todos por Yuyu y ahí es donde la gente se desboca contra la señora Lilian Zapata y el señor Reiner", afirmó.

Incluso manifestó que a Zapata le hicieron llegar un mensaje a través de una reclusa, diciéndole que la están esperando en la cárcel.

El abogado resaltó que su presentada no puede ir a ninguna cárcel por cuestión de "seguridad" y porque sería "una violación del derecho a la defensa". "Cómo voy a preparar la declaración indagatoria si ella se traslada a Ciudad del Este", cuestionó. "No vamos a correr el riesgo; además, nuestras cárceles no son seguras para nada", añadió Narváez.

Juliette se encuentra desaparecida hace más de 50 días y aún se desconoce de su paradero.

Según uno de los abogados defensores de Stéphan Le Droumaguet, Óscar Tuma, toma fuerza la hipótesis de que la niña desaparecida fue entregada a un allegado de su padrastro, con conocimiento de su madre, Lilian María Zapata.