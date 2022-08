Abogado acusa a Fiscalía de ocultar investigación a Giuzzio

"Me ocultó la carpeta fiscal, me ocultó la investigación, no me dejó ser parte de esta investigación, a la cual yo me presenté en representación de Arnaldo Giuzzio, el 4 de abril", denunció el abogado.

Señaló que se presentó con una carta poder pidiendo intervención, copias y poder participar de la investigación, pero que en respuesta, Legal sacó una resolución donde le notifica que Giuzzio no estaba siendo investigado.

"Accedimos a documentos que cuentan que desde el 23 de febrero abrieron esta carpeta fiscal. De hecho, ellos estaban investigando directamente la contratación de esa camioneta Kia Carnival", sostuvo.

Mencionó que cuenta con todas las documentaciones en caso de que Giuzzio hubiese sido directamente investigado, pero que la Fiscalía abrió investigación con una carátula como persona innominada, indicó Duarte.

"Decían que Giuzzio no era investigado y ellos a sabiendas mintieron y nos ocultaron participar de esta investigación", cuestionó.

El abogado, en representación del ex ministro, recusó este miércoles a los fiscales Alicia Sapriza y Osmar Legal. En la recusación se menciona que el pasado 4 de abril se solicitaron copias de las actuaciones y la carpeta fiscal, pero días después el fiscal Legal rechazó el pedido, con el argumento de que no existía una investigación en su contra.

Por su parte, Legal alegó en su defensa que recién en mayo recibió la cooperación de Brasil, donde se conoció de los supuestos vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, lo que se dio después. "Al momento de pedir la copia no había carpeta abierta", aseguró.

Una comitiva del Ministerio allanó desde tempranas horas de este martes la vivienda del ex secretario de Estado en busca de documentaciones que puedan sustentar la causa.

La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a que Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior.