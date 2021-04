Abogada critica a la Justicia y apelará la prisión domiciliaria de conductora que mató a joven

Ante esa situación, la abogada de la familia de la víctima fatal lamentó la decisión de la magistrada y adelantó que durante las próximas horas presentará un recurso de apelación.

“No puede venir una magistrada interina a resolver esto sobre un trabajo arduo que se realiza. Es grave que no haya estado la fiscala Sandra Fariña, que estaba a cargo de la investigación. Ella fue notificada, pero no dio señales”, dijo la abogada en comunicación con la emisora 1000 AM.

La querella adhesiva considera que en este caso no cabe la prisión domiciliaria de la sospechosa ya que la misma está imputada por homicidio doloso, cuya expectativa de pena es amplia.

“La magistrada habló de que no hay peligro de fuga y obstrucción. Pero muchos testigos aún no fueron llamados. Una de las testigos fue llamada por otra gente que no era de la querella ofreciéndole algo. Claro que hay peligro de obstrucción cuando hay testigos que aún no pudieron declarar”, aseguró.

Carolina Arias denunció que en lo que va del proceso se tuvieron varias trabas ya que se trata de un caso donde “el poder actúa contra gente humilde”. “Me siento indignada porque es como que reunieron todo como para que se dé esto”, dijo.

Florencia Noemí Romero Cantero dejó la prisión tras seis meses de pena privativa de libertad. La familia de la víctima fatal había denunciado un supuesto trato preferencial o privilegios para la conductora en el penal de Ciudad del Este.

El accidente fatal se registró el domingo 4 de octubre del año 2020, alrededor de las 06.15 sobre la avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora, resultando víctima Natalia Godoy, quien se dirigía a su trabajo y dejó huérfano a un niño de 8 años.

La joven conductora manejaba una camioneta de la marca Kia cuando perdió el control y embistió contra la parada de bus. La mujer fue imputada por violación de la cuarentena sanitaria y homicidio doloso.