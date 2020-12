Conductora que arrolló y mató a joven madre está en el Buen Pastor

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel y la directora general interina de Gabinete, Claudia Sosa, se reunieron con los familiares de la víctima fatal, exponiendo la situación particular del caso, así como las medidas sanitarias preventivas y de seguridad implementadas por el Ministerio de Justicia, las cuales motivaron la no reclusión de la mujer desde un principio en la cárcel del Buen Pastor, solicitándose a los mismos la remisión de elementos que comprueben la situación irregular manifestada por estos de manera a realizar investigaciones pertinentes.

Hasta la fecha no se recepcionaron dichos elementos, de igual manera fue manifestado a los familiares de la víctima la posibilidad de mostrarles fotografías o acompañarlos a fin de constatar la reclusión de Romero Cantero del Centro Penitenciario de Mujeres Juana María de Lara de Ciudad del Este, refiere una nota presentada por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, a la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, se aclaró que en virtud del artículo 4 del Código Procesal Penal, el Ministerio de Justicia no podía hacer públicas las imágenes de la procesada en el marco de la causa en su lugar de reclusión en un proceso judicial no concluido.

Así mismo, el Ministerio de Justicia solicita que el juez de la causa u otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia considere pertinente se constituya en el Centro Penitenciario Casa del Buen Pastor sin previo aviso y en cualquier horario a los efectos de comprobar que la imputada se encuentra cumpliendo con la medida dispuesta por el Juzgado a cargo de la causa.

De igual manera, en virtud a la manifestación pública realizada por los familiares de la víctima, el Ministerio de Justicia expresa que no cuenta con elementos de sospecha que señalen que la imputada abandonó en algún momento el Centro Penitenciario de Mujeres Juana María de Lara, permaneciendo en todo momento en el penal desde su ingreso hasta el traslado al Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor.

El caso

Según la investigación fiscal, la camioneta Kia conducida por Florencia Romero perdió el control y embistió la parada de bus. Natalia Godoy, quien se dirigía a su trabajo, fue atropellada y murió al instante. La víctima dejó huérfano a un bebé de 8 meses.

El hecho ocurrió el domingo 4 de octubre pasado, siendo las 6.15, sobre la avenida Mariscal López, en Fernando de la Mora, en el Departamento Central.

Florencia Romero fue imputada en un principio por los supuestos hechos de homicidio culposo y violación de la cuarentena sanitaria.

Posteriormente, la conductora dio positivo a las pruebas de alcoholemia realizadas por el sanatorio privado donde fue asistida y la Fiscalía procedió a la ampliación de la imputación por homicidio doloso en grado de dolo eventual. Ello se suma a exposición al peligro en el tránsito terrestre, violación de la cuarentena sanitaria y otras lesiones a la ley, todos en calidad de autora.

Lucía Godoy, madre de Natalia, denunció este jueves el trato privilegiado que supuestamente recibe la mujer que habría ocasionado el mortal choque.

Lucía asegura que Florencia Noemí Romero no está cumpliendo con la prisión preventiva, en el penal de Ciudad del Este. “Nosotros tenemos información de que ella (Florencia) no se encuentra en el lugar. No podemos decir quién nos dijo, pero la información es concreta”, aseguró la mujer.

La versión que tienen los familiares es que Florencia abandonó el centro penitenciario, supuestamente, por gozar de ciertos privilegios. “Nadie sabe dónde está”, agregó.