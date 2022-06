Abdo reta a Horacio Cartes a un enfrentamiento "a cara descubierta"

El jefe del Ejecutivo dio un discurso en el acto donde volvió a lanzar duros ataques contra Horacio Cartes, su principal contrincante para la titularidad del Partido Colorado y le retó a que ya no se oculte "detrás" de los medios, que son de sus propiedad.

"Si se candidata Horacio Cartes, yo le quiero enfrentar (...). De frente. No como él, que se queda en su casa y su medio de comunicación, pagado por la plata de negocios ilícitos, todo el día me ataca", vertió.

Lea también: Mario Abdo acusa a Cartes de transitar el camino "de la ilegalidad"

"Él está escondido ahí como víctima. Yo no tengo medio de comunicación, pero le voy a enfrentar a cara descubierta y espero que él me enfrente a cara descubierta también y no detrás de sus medios de comunicación", insistió.

"Se enojó por avión iraní"

Mario Abdo también dijo que Cartes, el ex presidente de la República y líder del Movimiento Honor Colorado, se enojó por el polémico caso del avión iraní, que llegó Paraguay el pasado 13 de mayo al país y que partió tres días después con cigarrillos de Tabacalera del Este SA (Tabesa).

Le puede interesar: Interna de ANR es "demasiado violenta" y puede traer consecuencias, según analista

"Hace poco se enojó (Cartes) porque en el avión iraní había cigarrillos de Tabesa, y qué culpa tengo yo de que haya cigarrillos de Tabesa en un avión donde su tripulación eran todos terroristas. Yo voy a investigar por mi parte (...) y si hay un funcionario implicado en mi gobierno, que caiga todo el peso de la ley", dijo el mandatario.

Se trata de la aeronave Boeing 747 de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), que transportó por poco más de 79.959 kilogramos de productos, que alcanzaron un monto de USD 754.344 en una operación de venta entre empresas de un mismo dueño.

Su tripulación estaba compuesta por 18 tripulantes, 11 venezolanos y siete iraníes, que tendrían vinculación con el terrorismo. El piloto fue imputado en Argentina, donde el avión está retenido y está en manos de la Justicia. Posteriormente, Paraguay abrió también una investigación.

Más detalles: Mario Abdo firma su candidatura para presidir la ANR y se enfrentará a Cartes

Mario Abdo Benítez firmó su candidatura para la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) después de varios meses de análisis.

Existen muchos cuestionamientos por el uso de los recursos del Estado para su campaña política.

En este contexto, se espera una feroz interna colorada, teniendo en cuenta que los dos principales referentes actuales de la institución política se enfrentarán mano a mano por el cargo.

Abdo Benítez y Cartes se vienen disputando el poder desde el 2015.