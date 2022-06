Mario Abdo Benítez participó de un encuentro de mujeres coloradas en la Seccional Nº 8 de Asunción, donde la senadora Lilian Samaniego hizo campaña en busca de su reelección en la Cámara Alta. En su discurso, el mandatario no se ahorró nada contra Horacio Cartes .

Primeramente mencionó que le costó mucho decidirse por ser candidato a presidente del Partido Colorado y pelear justamente ese cargo contra el líder del movimiento Honor Colorado.

“El tiempo exige que nadie sea indiferente ante este intento de monopolizar no solo el poder político y el poder económico, sino también subordinar las instituciones y amenazar lo más sagrado que tenemos: La democracia”, señaló en defensa de su candidatura.

El titular del Ejecutivo afirmó que tienen la responsabilidad de defender la igualdad de oportunidades para todos los paraguayos y de enfrentar un proyecto que tiene otros fines. “Eso a mí me consta como presidente de la República”, afirmó.

“Imagínense dónde puede caer la conducción de nuestro Partido Colorado, fundado por Bernardino Caballero”, expresó en forma efusiva. “El Partido Colorado no nació por intereses económicos, sino por la necesidad de recuperar el autoestima del pueblo”, recordó.

Cartes transitó un camino “oscuro”

Abdo Benítez agudizó sus expresiones contra el ex mandatario Horacio Cartes al acusarle de ser una persona que transitó toda su vida “por el camino oscuro de la ilegalidad”.

“El Partido Colorado no puede caer en manos de quien hoy quiere ser presidente de nuestro partido. Será la vergüenza más grande de la historia de nuestro partido”, sostuvo el jefe de Estado.

En medio de todo su discurso, Mario Abdo también aprovechó para hablar de su historia política y cómo se fue abriendo camino sin depender de nadie. Recordó que formó parte de la Junta de la ANR, fue vicepresidente del Partido Colorado, fue electo senador, llegó a la presidencia del Congreso y, finalmente, como titular del Ejecutivo.

En ese sentido, recordó todas las obras que vino haciendo durante su gestión, como la construcción de rutas, los dos puentes internacionales; el que unirá Asunción con el Chaco y la Ruta Bioceánica.

“Fui el presidente en el peor momento de Paraguay en los últimos 100 años”, dijo al recordar las inundaciones, las sequias prolongadas y la pandemia del Covid-19.

Por eso considera que desde Honor Colorado solo le pueden atacar por la suba de combustibles o la inflación. “Eso van a usar. Esa es la estrategia de esta gente, construir desde la manipulación con los medios que tienen, medios que son subsidiados por el contrabando de cigarrillos”, lanzó.

“Siempre actuaron con impunidad”

Abdo Benítez dijo que en la última etapa de su gobierno “va a atropellar a los grandes contrabandistas que siempre actuaron con impunidad y que requieren del Estado”, afirmó.

“Necesitan de la Policía para que no atajen sus productos, de la Fiscalía para que no los imputen por su lavado de dinero. Necesita de la Marina para que no miren lo que pasa por los ríos”, agregó en alusión al contrabando de cigarrillos.

Además, aseguró que desde Honor Colorado amenazan a la Fiscalía y hacen lobby en la Cámara de Diputados. “Le compran a los representantes y nuestros propios diputados pierden su autonomía e independencia”, expresó.

Recordó el caso de su asesor político Mauricio Espínola, quien es investigado por el Ministerio Público por revelar el salario del cartista Santiago Peña en la banco Baso, propiedad de Horacio Cartes.

“Con esa mayoría amenazan a la Fiscalía. Hoy le querían imputar a Mauricio Espínola por contar que Santiago Peña tiene un salario de USD 20.000 del banco Basa demostrando así la subordinación total y que es un secretario de Horacio Cartes”, indicó.

Sobre el punto, agregó: “Que nos imputen a todos, igual le vamos a ganar las lecciones, imputados o desde la cárcel, pero vamos a salvar a esta nación de esta gran amenaza del país”, concluyó.