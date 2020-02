Abdo Benítez destaca el liderazgo político de Horacio Cartes

Los panelistas del programa televisivo La Lupa, consultaron al mandatario sobre un posible acuerdo político con Horacio Cartes, líder colorado que casi lo llevó a juicio político por el acuerdo sobre Itaipú. Abdo Benítez, aseguró que para construir los acuerdos “no se detiene” a mirar a las personas.

“Hay una gran conciencia sobre la necesidad de construir consensos mínimos. Horacio Cartes, nos guste o no, es un líder importante y vigente del partido. Si uno va a conversar sobre consenso debe hablar con todos. Yo no estoy involucrado en la conversación. No tengo fecha de reunión con él”, dijo.

El mandatario aseguró que –con miras a los consensos electorales- le pidió a José Alberto Alderete hablar con todos y, principalmente, con Horacio Cartes “porque es el líder del segundo movimiento más importante del Partido”.

El posible acercamiento entre Abdo Benítez y Cartes se daría con miras a las elecciones municipales, donde el Partido Colorado buscará recuperar comunas en las que perdieron tras años de hegemonía como Encarnación, Ciudad del Este y Asunción.

Por otro lado, le consultaron sobre sus sensaciones por los dos diputados de su movimiento que están presos (Ulises Quintana y Miguel Cuevas). El mandatario aseguró que por un lado le genera dolor y que por el otro ésta es la muestra de que la República en Paraguay funciona, que el Presidente no se involucra con la Justicia. “Como demócrata y republicano está bien y por otro lado me duele porque son amigos míos”, dijo.

La operación cicatriz se denomina a las gestiones que buscan unir a los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete con miras a los próximos procesos electorales. Mario Abdo Benítez es criticado por su acercamiento hacia Horacio Cartes.