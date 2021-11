A-ha presentará un show en Paraguay en marzo

Paraguay fue incluido en la gira de la banda noruega, que el próximo año se presentará en varios escenarios de América del Sur.

A-ha tuvo que posponer su tour Hunting High And Low, que celebra el 35 aniversario de uno de los discos más influyentes en la historia de la música pop, debido a la pandemia del Covid-19.

a-ha - Take On Me (Official Video) [Remastered in 4K]

El álbum fue lanzado en 1985. En el material se encuentran los éxitos atemporales, como Take On Me, The Sun Always Shines On TV, Train Of Thought y, por supuesto, Hunting High And Low.

El trío noruego compuesto por Morten Harket, Pål Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen se formó en Oslo en 1982 y saltó a la fama mundial con este disco, grabado en Londres, informó el medio el Perfil.

Las entradas estarán a la venta desde la próxima semana en Ticketea.