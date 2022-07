"Hasta ahora no hay nada de información. Ya se terminó esta historia, porque no hay nada, ni una noticia. Hoy se cumplen ocho años del secuestro de mi hijo y desde esa vez solamente hubo un video (de prueba), cuando estaba con Arlan (Fick), y después ya nada más", expresó a la radio.

Aquel video se difundió en octubre del 2014, casi tres meses después del secuestro de Edelio Morínigo, que se registró el 5 de julio de 2014.

El suboficial quedó en cautiverio desde entonces en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se lo llevó cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde compartía con amigos en su día libre.

"Yo, por ejemplo, no quiero morir sin saber antes qué pasó de mi hijo. Pero, en esta situación me voy a morir antes y eso duele mucho. Pienso que voy a morir antes de saber qué pasó de mi hijo", expresó la mamá.

Obdulia Florenciano trató de inoperante a la Policía Nacional, institución de la que formó parte su hijo, y de "inútil" a las autoridades.

"No hay nadie que ayude a su prójimo, solo están detrás de la plata. No les importa nuestra situación, nuestra vida, nuestra seguridad. No les interesa para nada a las autoridades de nuestro país, ni de nuestra casa ya no podemos salir más hoy en día", criticó.

La Municipalidad de Arroyito, de Concepción, declaró esta fecha de interés distrital e invitó a toda la comunidad a una marcha por la paz, para las 15:00, desde la Comandancia de Infantería CODI hasta la parroquia María Auxiliadora, donde oficiarán una misa en recordación del suboficial.

Agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hallaron otra prueba sobre Edelio Morínigo en abril de 2018 en un supuesto campamento del grupo armado. En una hoja se escribió "Restos de Edelio, favor entregar a la familia". Esto causó un gran impacto en la opinión pública.

La madre de Edelio Morínigo hizo innumerables reclamos y pedidos a las autoridades. El Gobierno de Mario Abdo Benítez no pudo dar con el paradero del uniformado en estos últimos años, pero le otorgó una pensión graciable a su mamá en mayo del año pasado.

Obdulia Florenciano, en una comunicación con el corresponsal de Última Hora Justiniano Riveros, pidió al EPP brindar información, al menos, de dónde están los restos de su hijo para poder rescatarlo, puesto que no espera encontrarlo con vida.