Doña Obdulia exige respuestas tras mensaje sobre cuerpo de Edelio

La madre del uniformado comentó que esto sucedió el pasado 17 de julio y la familia decidió esperar en silencio. Posteriormente, consultaron a las autoridades, pero estas no les dieron información sobre la situación.

Explicó que el cuerpo, supuestamente, se había encontrado en la localidad de San Alberto, Departamento de Alto Paraná.

Tras comunicarse con las autoridades, Florenciano mencionó que un forense le dijo que el cuerpo hallado no correspondía a su hijo, pero no hizo referencia a otro cadáver que se habría localizado.

“Nosotros recibimos los datos por parte de un personal de Criminalística, que le escribió a mi hijo. Después de eso se bloqueó el WhatsApp de mi hijo y ya no pudimos verificar de quién se trata. Esperamos que se haga una pericia”, expresó.

Obdulia Florenciano reiteró que pasaron siete años y tres meses del secuestro de Edelio sin que las autoridades se preocuparan por darle información sobre el caso. Asimismo, sostuvo el pedido a los miembros del EPP de que le digan dónde está su hijo.

“Yo quiero valerme por los medios para pedirle a esa gente que, si es que mi hijo murió, que me diga dónde está su cuerpo, él no es un criminal. Les pido por favor que nos digan dónde está, a nosotros nos causan daño, esta situación no afecta a las autoridades”, suplicó.

Doña Obdulia imploró nuevamente a las autoridades que le den información sobre Edelio Morínigo.

Secuestro de Edelio Morínigo

El suboficial Edelio Morínigo tenía 25 años cuando fue llevado por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) del interior de la estancia Macchi Cué, en Arroyito, Departamento de Concepción. Fue de cacería con unos amigos en el momento en que fue llevado.

Siete años pasaron de aquella tarde del 5 de julio de 2014 y de estar con vida, el agente policial hoy tendría 32 años; sin embargo, hasta la fecha no existen novedades concretas acerca de su situación.

El 21 de octubre de ese mismo año se dio a conocer la única prueba de vida concedida por los miembros del grupo criminal.

En abril del 2018, en una incursión realizada por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta se halló un supuesto campamento del grupo armado, donde encontraron una hoja con una inscripción donde se leía: “Restos de Edelio, favor entregar a la familia”.

El escrito fue llevado a la familia y causó un gran impacto en la opinión pública.