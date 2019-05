25 días de toma en colegio de Puerto Pinasco a favor de un docente

Defienden al profesor, quien pese a que acude con normalidad a la institución no puede dar clases.

La Supervisión Pedagógica emitió, mediante un dictamen de la Coordinación Departamental, una inhabilidad para que el mismo enseñe. El motivo que alegan las autoridades educativas es un supuesto antecedente judicial, que según el afectado, no es vinculante al caso ya que no tuvo condena.

“Ante la ley está la Constitución Nacional que me avala, y está la presunción de inocencia”, dijo. Explicó que tuvo un problema judicial hace tiempo cuando fue secretario de la Municipalidad de Pinasco, en la época del ex intendente René Carreras.

“Esa vez me involucraron en una denuncia, pero de eso no existe ninguna condena. Además, de todo lo que me acusan carece de validez, ya que jamás fui ordenador de gastos del cual se intentó inculparme sin ninguna prueba. Tampoco soy una persona peligrosa para nadie y menos para los alumnos”, lamentó.

Martínez manifestó, documentación incluida, haber sido docente interino ad honorem en el 2008 y 2009 en el mismo colegio. Estuvo allí en reemplazo del actual supervisor pedagógico Feliz Dick, a quien los alumnos y padres acusan de manipular los cargos para cubrir las horas cátedras con docentes de su afinidad.

El educador excluido exige que se respete la resolución y que pueda enseñar en las horas cátedras ganadas en las materias de Filosofía, Formación Ética Ciudadana, Proyecto Educativo Comunitario, Orientación Educacional, Antropología Social, Historia y Geografía.

La institución cuenta con 118 alumnos que desde que empezó el año lectivo no pueden normalizar sus estudios por los problemas de catedráticos.