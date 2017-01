Exigen justicia para joven asesinado por asaltantes

Familiares y amigos de Manuel Ledesma, de 20 años, realizaron una manifestación en Guarambaré pidiendo justicia para el fallecido tras un asalto ocurrido el martes 10 de enero.

La manifestación se realizó en la plaza de Guarambaré. "Si se va 50 años, el que asesinó a mi hijo ya no me lo devuelve ni aunque me traigan camionadas de oro no me devuelven la vida de mi hijo. Solo pido justicia para que otras familias no pasen lo que nosotros estamos pasando", manifestó la madre de la víctima.