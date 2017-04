Ex intendentes liberales afrontarán juicio oral y público

El magistrado refirió que existen elementos suficientes para que ambos casos sean elevados a un juicio oral y público, donde los jueces de sentencia deberán determinar si los acusados serán condenados o absueltos como corresponde.

El ex intendente de Curuguaty Ramón Vega Barreto fue denunciado por los supuestos delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos; en tanto que, José Asunción Martínez ex intendente de Villa Ygatimí, soporta el proceso por los supuestos delitos de lesión de confianza y exacción.

Además de los ya mencionados, otros intendentes del departamento están siendo investigados por el Ministerio Público, a raíz de denuncias por desprolijidades administrativas.

El caso de Luis Alberto Macorito de Yasy Cañy que aún no fue imputado, el ex intendente de Salto del Guairá Eduardo Paniagua y el actual intendente de Katueté Julio César Brítez, quienes fueron sindicados como responsables de cometer varios hechos punibles defraudando la voluntad popular desde los cargos que ocuparon.