Dos familias denuncian firmas falsificadas en planillas

"Ninguna son sus firmas y se nota en la planilla que completó una sola persona, encima figura como dirección de mi casa Yukyry y nosotros somos de Isla Valle", comentó Ana Moreno a ÚLTIMAHORA.COM este martes.

En la planilla figuran los nombres, direcciones y supuestas firmas de su papá Melitón Moreno Salcedo, su hermano César Ramón Moreno, su hermana Fátima Moreno y sus tíos Antolín y Alfredo Moreno . El único nombre que no figura raramente es el de Ana.

Embed

La joven de 19 años, quien realiza el cursillo para ingresar a la Facultad de Economía de la UNA, fue quien atendió a un grupo de correligionarios suyos que fueron hasta su casa a saber si estaba de acuerdo con que sea tratada la enmienda.

"Les dije que se vayan, que no estaba de acuerdo con nada de eso", comentó. Agregó estar bastante disconforme con la educación terciaria en Paraguay, por lo que no quiere a Horacio Cartes en el sillón presidencial ni un periodo más.

Este caso se repitió, según Ana, en varias casas de su barrio y los pobladores ya rumorean que desde la misma Intendencia de Areguá salió la orden de que por funcionario junten 40 firmas o serían despedidos de sus puestos.

Mismo caso, otra familia

Ramona Baruja y sus dos hijos, Marcos y Natalia Pérez, de la ciudad de Fernando de la Mora, denunciaron hoy un hecho igual.

Marcos relató que esta tarde su hermana le envió la foto de la planilla donde aparecían sus firmas, lo que lo motivó a verificar, entonces ingresó al portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y luego al de la ANR. Allí confirmó lo que Natalia le contó.

Lamentó que a estas alturas sean tantos los casos en todo el país que resulta casi imposible conocerlos en tu totalidad, pero apeló a que las personas que fueron víctimas de lo mismo denuncien el hecho y no se queden callados.

"Muchos por un millón de guaraníes cierran la boca de los pobres, pero a nosotros no nos criaron de esa forma", denunció Pérez. A la casa de esta familia nunca llegó ningún operador político a ayudarles a ejercer el derecho 'de elegir'. Es un circo", agregó.

En el caso de los Pérez no solo la dirección del domicilio está errada, además pusieron el mismo número de cédula a ambos hermanos. Las planillas también presentan indicios de haber sido escritas por una misma persona.

"Yo quiero ser libre realmente de elegir, y si me equivoqué y le di mi voto de confianza, a quien no lo merecía, que me quede al menos saber que soy honesta", refirió Natalia.

"Sé pobre pero sé honesto, eso es lo que siempre nos inculcaron en mi casa, que no tenemos que movernos por plata", finalizó la mujer.

Hasta las últimas instancias

Tanto los Moreno de Areguá, como los Pérez de Fernando de la Mora, aseguraron que el caso no quedará impune y que llegarán hasta las últimas instancias.

Ambas familias se están asesorando con abogados y solicitarán a la ANR las planillas y esto será remitido por ellos mismos a la Fiscalía.

"Yo no tengo nada que perder y voy a llegar hasta las últimas instancias", señaló Marcos, en lo que coincidió plenamente con la futura estudiante de Economía

"No se puede quedar eso así, además de la falsificación tienen nuestros datos personales y los manejan a su antojo", cuestionó Moreno.