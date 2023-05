Yolanda Paredes: "Nuestra hipótesis es que Payo ganó las elecciones"

Afirmó que están terminando un resumen de los diferentes tipos de fraude que presuntamente se cometieron y que no solo "se robaron" votos a Cubas, sino también a otros candidatos.

"Son varias las impugnaciones que estamos presentando. La hipótesis nuestra es que Payo ganó las elecciones. Nosotros estamos convencidos. Pero no es que a nosotros nomás nos robaron. Esto es un fraude generalizado", expresó a través de Monumental 1080 AM.

Dijo que, según lo que les manifestaron técnicos informáticos, el software no se puede auditar en unos pocos días, sino que llevaría al menos seis meses, por lo que no aceptarán los resultados y esperan que en ese plazo se pueda llegar "a la verdad".

Ante esto, manifestó que ya incluso antes de las elecciones había denunciado un fraude con el sistema informático, pero que las autoridades la habían ignorado.

"La auditoría no se hace en una hora, ellos (TSJE) están armando una farsa. Yo hice una denuncia responsable antes de las elecciones, porque la auditoría del software y hardware que realizaron a las máquinas no cumplía las partes técnicas y no nos entregaron los resultados técnicos. La denuncia está en la Fiscalía, solo que nadie me hace caso. No soy una loca que sale a la calle a hablar por hablar", aseveró.

Seguidamente, también se refirió al incendio que se desató en el depósito del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), donde se habían quemado más de 7.000 máquinas de votación, y dijo que el caso no se investigó como corresponde.

"Nunca se comprobó la cantidad de máquinas que se quemaron y qué pasó allí. No sabemos si hay máquinas en alguna casa y desde allí están votando. Además, yo presenté una denuncia el día que repentinamente llevaron las máquinas a la Argentina. El fiscal general me hizo esperar dos horas hasta que los camiones salgan del país", siguió relatando.

En cuanto a los incidentes que se están registrando en medio de las manifestaciones lideradas por Cruzada Nacional, Yolanda Paredes refirió que las personas que actúan con violencia son supuestamente infiltrados.

"Lo que le pido a la gente que se va a manifestar es que controlen y que si ven personas violentas, que ellos mismos les entreguen a las autoridades", acotó.

Prisión de Payo y otros

En cuanto a la medida de prisión preventiva de Paraguayo Cubas, la abogada manifestó que van a presentar una serie de nulidades, debido a que considera que se violaron las garantías procesales del ex candidato presidencial.

"A él se le llevó a una audiencia de imposiciones violando la ley, porque violaron el principio de intermediación. El procesado debe estar frente a un juez, no frente a un teléfono celular. Se olvidaron del principio de inmediatez. Estamos preparando todas las nulidades", afirmó.

En cuanto a la salud de Payo, la senadora electa detalló que, si bien se encuentra con un leve cuadro respiratorio, aseguró que "en líneas generales está bien".

No obstante, lamentó la situación de varios de los detenidos que se encuentran en Judiciales, que son alrededor de 40 jóvenes, asegurando que se están violando sus derechos humanos y sus garantías constitucionales y procesales.

Dijo que Cruzada Nacional les puso abogados a fin de ayudarlos y que también están acompañando a los familiares que están en las afueras haciendo ollas populares, porque "si no se hacen (las ollas populares), no van a comer".

Yolanda Paredes afirmó también que desde que fueron detenidos están durmiendo en el suelo y que incluso a uno de ellos "le rompieron algunas costillas", por lo que debe ser trasladado a un centro asistencial.

Durante las manifestaciones frente a la Fiscalía General del Estado, este último miércoles, simpatizantes de Paraguayo Cubas presentaron un pedido para la liberación de Paraguayo Cubas. así como para los demás detenidos.

Las movilizaciones ya se iniciaron en distintos puntos del país el pasado 1 de mayo, tras la jornada electoral del domingo 30 de abril, mientras que esta semana se centran en Asunción, principalmente en inmediaciones del TSJE.

También se sumaron otros sectores de la sociedad, como camioneros y organizaciones políticas opositoras, además de miembros de la Concertación Nacional, quienes también reclaman transparencia y que se dé apertura al cuarto sobre.