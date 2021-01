Ya no es aviador y se dedica a ser chofer

“Conversé con el presidente de River Plate (Carlos Ortega), pero no estoy en consideración del actual DT (Mario Jara)”, mencionó el Pinti a la Sobremesa de FALG, asegurando que no es del “paladar futbolístico del entrenador”. Pinti se inició en el Kelito. Confesó además que ya no tiene vínculo con General, pero llegó a cobrar un mes de salario y quedan pendientes dos meses. “Estoy trabajando como chofer, algo tengo que hacer”, indicó el delantero de 32 años. Aseguró que aún tiene intenciones de jugar en Primera División, pero no rechazaría la oferta de jugar en Intermedia.