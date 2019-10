Whitney Houston y Depeche Mode, nominados al Salón de la Fama del Rock

La fallecida cantante Whitney Houston figura entre los 16 artistas y grupos nominados a entrar en 2020 en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Junto a Whitney Houston, que es candidata por primera vez a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, también se estrenan como aspirantes Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Soundgarden, T. Rex y Thin Lizzy.