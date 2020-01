Volpe: "En casi 20 años como funcionario jamás acepté coima"

Hugo Volpe indicó este martes que le sorprende el informe de la Fiscalía del Brasil y aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia. Dijo que no tiene nada que esconder y que en casi 20 años como funcionario no aceptó ninguna coima.

“Ayer recibí con sorpresa el informe que enviaron desde el Brasil, pero estoy muy tranquilo, no tengo nada que esconder, nunca acepté coima. Tuve un desempeño transparente y coherente", afirmó en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Agregó que uno de los objetivos del crimen organizado es “manchar la imagen de las personas que operan para desbaratar a las bandas criminales”.

La Fiscalía General paraguaya ordenó la apertura de una investigación penal contra Volpe, quien formaba parte del Ministerio de Justicia, y el fiscal Armando Cantero, quien fue apartado por Sandra Quiñónez.

Ambos son señalados en el informe remitido desde el vecino país, ya que estarían vinculados en hechos de supuesta corrupción.

En el documento remitido, indican que Volpe supuestamente aceptó coima cuando era fiscal y se encontraba investigando a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco y líder del Primer Comando Capital (PCC).

Al respecto, aclaró que un abogado de Minotauro fue hasta su oficina cuando él no se encontraba y dejó un bolígrafo costoso en su escritorio. Reconoció que su único error fue ver dicha situación como "algo no tan grave" y no haber denunciado este hecho.

"Llegué a rechazar grandes cantidades de dinero. Me parece irracional y el único error que pude haber cometido es no haber hecho la denuncia", puntualizó.

Estos supuestos hechos de corrupción hacen referencia a investigaciones que se cerraron en julio del 2019, según mencionaron las autoridades.

La renuncia de Volpe y la separación del cargo de Cantero se da luego de la masiva liberación de peligrosos reos vinculados al Primer Comando Capital (PCC). Unos 76 reclusos lograron salir de la cárcel de Pedro Juan Caballero.