Villarrica: Indígenas exigen que se abran caminos en sus tierras

Los manifestantes, que pertenecen a las parcialidades Avá Guaraní y Mbyá Guaraní, habían sido beneficiados con unas 3.000 hectáreas, compradas en el año 2013 a través del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), según dijo Richard Vargas, uno de los dirigentes.

"Hace unos siete años que nos instalamos en inmediaciones de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú, y de a poco los ex propietarios nos rodearon y comenzaron a cerrar los caminos, no podemos entrar ni salir y además hay varios proyectos que salieron a nuestros favor, y no fuimos beneficiados", señaló.

Se quejó por las obras del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ex Senavitat, que supuestamente están paradas en la zona.

Vargas mencionó que desde hace ocho días, seis comunidades piden que el Indi dé un acompañamiento al inicio de un juicio para que se libere el camino.

"Exigimos que nos envíen a algún asesor para que se interioricen sobre el caso. Tenemos niños que tienen que empezar las clases y por eso pedimos una pronta respuesta", indicó.

Agregó que hace días mantuvieron una reunión con otros representantes indígenas y el gobernador Juan Carlos Vera Báez, quien los envió junto a los representantes del Indi para conversar con ellos, pero no consiguieron, así que decidieron retornar a la plaza.

Vargas advirtió que este martes cerrarán la ruta 8 Doctor Blas Garay para exigir la celeridad de atención al pedido. Más de 130 indígenas se encuentran realizando la medida de protesta, entre ellos, unos 65 niños.