Villarrica: Asaltan agencia de quiniela y se llevan G. 20 millones

Lucas Cardozo, responsable de la agencia del distrito de Mbocayaty, quien se disponía a depositar la recaudación de los días feriados, manifestó que dos hombres patearon las puertas del local e ingresaron con un arma de fuego.

"Cuando me di la vuelta, uno de ellos me puso una pistola en la cabeza y me pide que entregue el dinero y mis celulares", relató Cardozo.

Mencionó que los delincuentes actuaron a cara descubierta y que pidieron a todo el personal que permanezcan boca abajo. Tenían un arma plateada y chalecos, agregó.

Francisco Alfonso, responsable de la agencia, lamentó lo sucedido y aseguró que es la primera vez que su empresa es asaltada.

El suboficial Carlos Mercado, jefe de la comisaría 3ª Centro, dijo que un sospechoso ya fue aprehendido en la jurisdicción de la comisaría 2ª del barrio Santa Librada y que en las próximas horas determinarán si tuvo o no participación en el atraco.