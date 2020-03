Villamayor da negativo a coronavirus tras volver de viaje

El ex ministro del Interior y actual jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor , dio negativo al coronavirus este sábado. Villamayor realizó una conferencia de prensa a su regreso de una gira por Estados Unidos y Argentina, y fue criticado por no respetar el protocolo de la cartera sanitaria.

Luego de la conferencia, el Ministerio de Salud tomó los datos de los comunicadores que estuvieron presentes para mantenerlos monitoreados.

Al ser reprochado por sus acciones, el político pidió disculpas y se excusó ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para retirarse del Palacio de López.

La cartera sanitaria había señalado que no realizaría la prueba a Villamayor, porque no presentaba los síntomas. Sin embargo, finalmente el jefe de Gabinete se realizó la prueba en un laboratorio privado de nombre Analiza, con sede en el Hospital Británico.

Villamayor expresó a Última Hora que se realizó el análisis de forma particular, ya que al no contar con síntomas, no se puede utilizar la limitada capacidad del Ministerio de Salud, además de detallar que solo en los casos positivos de Covid-19 la cartera sanitaria debe realizar la verificación.

Entre tanto, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, manifestó que a la fecha se habilitaron los laboratorios San Roque y Curie para realizar las pruebas, pero no aclaró si el Laboratorio Analiza se encuentra también en la lista.