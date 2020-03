Villamayor retornó de Buenos Aires y no cumplió cuarentena

El ministro del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, volvió de un viaje de Argentina y no respetó la cuarentena establecida en la que debía guardar aislamiento por 14 días. Apareció ayer en Palacio de Gobierno, habló con la prensa y expuso a periodistas y a funcionarios a un contagio masivo. Ante las fuertes críticas que recibió, luego pidió disculpas e informó que respetará la cuarentena.

Después del mediodía, los periodistas que realizaron las entrevistas y tuvieron contacto con Villamayor se sometieron al control sanitario brindando todos los datos personales y se comprometieron en informar a las autoridades sanitarias si tienen algún síntoma.

Villamayor argumentó que retornó el viernes y que en ese momento no existía ninguna restricción sanitaria para aquellas personas que retornaban de Buenos Aires. “Estoy sometido a todas las restricciones que establece el Gobierno”, aseveró.

Se preguntó si se tenía que hacer una norma especial para él. “He reducido todos los contactos en mi hogar. He reducido la recepción de gente en la oficina. Creo que todos tenemos perfecta conciencia. El único momento en que se rompió parcialmente (el protocolo) fue por iniciativa de ustedes”, le dijo a los periodistas al hacer su defensa.

Afirmó que la aglomeración está prohibida y que todos están en pleno conocimiento de esa medida.

El pedido que hace el Gobierno a la gente es que se quede en casa para respetar las medidas sanitarias y evitar la propagación del coronavirus.

“En el momento en que ingresé al territorio nacional, esa restricción no existía”, reiteró. Insistió en que estuvo por Buenos Aires y que esa zona no está aislada como los países europeos.

Apuntó que tomó todas las medidas menos presentarse a su lugar de trabajo. Acotó que el protocolo sanitario salió para todos los pasajeros que ingresaban al país, a partir del fin de semana.

Pidió a los periodistas que se informen adecuadamente y vean desde qué momento rigen las restricciones sanitarias para ponerse de acuerdo.

“No se pueden establecer las normas con carácter retroactivo. A la fecha que ingresé en territorio nacional, las normas no regían”, significó.

Otro integrante del Gabinete presidencial que estuvo de viaje es el ministro de Hacienda, Benigno López (hermano del presidente de la República).

Este estuvo por Estados Unidos y Argentina. Tras retornar al país, está cumpliendo con la cuarentena establecida y delegó funciones de su cartera al viceministro de Economía, Humberto Colmán.

disculpas.

Ante los cuestionamientos que iban subiendo de tono, el ministro Villamayor conversó con Ñanduti y pidió disculpas a la ciudadanía.

“Voy a pedir al presidente que me excuse de asistir (a la oficina)”, expresó ante los periodistas. Los encargados de limpieza del Palacio se encargaron de desinfectar el lugar donde estuvo el ministro.

Mientras que los responsables sanitarios asignados al Palacio de Gobierno se encargaron de tomar toda la información de los periodistas, camarógrafos, fotógrafos que estuvieron cerca del ministro para seguir el control.







Reacciones

Euclides defendió a su colega de Gabinete

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, defendió a Juan Ernesto Villamayor y dijo que no cree que haya violado ningún protocolo tras retornar de Buenos Aires. “Creo que el ministro Villamayor ha cumplido estrictamente el protocolo. Si está por acá es porque está absolutamente seguro que no ha violado ninguna norma. Es una persona seria, educada, responsable y no creo que haya violado ningún protocolo para nada”, lo defendió. Agregó que vino antes de que entren en vigencia las restricciones. Acotó que hay que prepararse para una mínima extensión de la cuarentena.