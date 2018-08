Villa Hayes apoya a alumna suspendida por escrache a gobernador imputado

Está imputado junto a su esposa, Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, por el supuesto desvío de recursos para ayudas sociales.

“Me sentía muy incómoda en el acto, me molestaba tanto lo que decía, todo era cinismo, no me sentía bien”, cuenta la alumna que tiene el apoyo casi mayoritario en su comunidad.

¡Fuerza, fuerza!, grita desde su moto una vecina a la familia Mateu Bóveda, a la hora de salida del Complejo Educativo NUR de Villa Hayes, perteneciente a la universidad Unichaco (ambos de gestión privada). Mientras, recorren los doscientos metros que separan su vivienda de la institución educativa, reciben bocinazos de apoyo por lo que hizo la estudiante.

¡Fuerza, Anto!, grita otro vecino a lo lejos.

Y la familia dice que siente el respaldo de la ciudadanía, que está cansada de la clase política. “Yo soy comerciante, tengo una ferretería desde hace años. En estos días los clientes se acercan, me saludan o me dan un abrazo y me dicen que están de acuerdo con lo que hizo mi hija”, cuenta con el pecho erguido Jorge Mateu, padre de Antonella.

Lo mismo dice la mamá, la profesora Margaret Bóveda.

Mal proceder. Para Mirta Gauto, docente de la zona, la dirección del centro educativo hizo mal en suspender a la joven por expresarse en un acto público.

Lo mismo opina Julio Duré, quien fue sindicado como el ejecutor de la medida disciplinaria como director del NUR. “Pero yo no tomé la decisión, fui desvinculado el 6 de agosto pasado”, asegura.

Así, tanto padres como el ex director indican que el responsable de la medida, que dejó sin clases por tres días a Antonella, es Victorino Ramón Cardozo, conocido en la zona como el “director cháke”, por su costumbre supuestamente autoritaria.

“Es un director que viene de la época de la dictadura, no tiene una costumbre acorde a estos tiempos”, apuntan maestros de la localidad.

La viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar, opina igualmente que no debió procederse a la suspensión de la adolescente, quien se manifestó como ciudadana en un espacio público.

“Este tipo de actitudes son rémoras del pasado que todavía afectan, no solo a la escuela, sino a toda la sociedad”, expresa.

Intervención. El MEC intervino en la institución el miércoles pasado, cuando la joven –y su curso que la apoyó– ya habían perdido tres días de clases.

El colegio depende de la Universidad del Chaco (Unichaco), cuyo rector es Reinaldo Barreto Medina. El directivo fue condenado en su momento por el vaciamiento del Banco Nacional de Fomento (BNF).

El mensaje de Antonella para los jóvenes de Villa Hayes es que “no pierdan el miedo a levantar su voz”.

En este país los corruptos son premiados y los justos reciben siempre los castigos. Antonella Mateu, estudiante de Villa Hayes.

Mamá pide a jóvenes que sean más despiertos en la ciudad

Margaret Bóveda de Mateu, madre de Antonella y docente catedrática de varios colegios públicos de Hayes, indicó que siempre nota que los jóvenes andan “un poco dormidos” en la localidad.“Siento un orgullo y una envidia sana por un lado cuando veo cómo se movilizan los jóvenes en Asunción, cuando reclaman por más educación, cuando protestan por las notas reversales de Yacyretá o contra los corruptos”, dice la maestra de Física y de Química.Cuenta que su hija no solo es mejor alumna en la Educación Media. “Estuvo en un colegio de menonitas donde también fue mejor alumna hasta el cuarto grado. Luego, pasó a una escuela pública hasta el tercero de la Escolar Básica, donde terminó como mejor egresada, mi hija cumple su rol de estudiante”, manifiesta. Por eso le duelen las palabras de algunos hurreros que durante el acto del gobernador tildaron de drogadicta a su hija. “Difícilmente mi hija sea mejor alumna en esa condición”, apunta.