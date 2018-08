En un audio divulgado a través de la emisora 1020 AM, la joven comentó que fue al acto para representar a la institución por ser mejor alumna y que en ningún momento fue por gusto. Ella manifestó que lo sucedido se debió a que ya no pudo contener la rabia.

“Tenía rabia porque el que dirigía el acto decía cada rato: el flamante gobernador. Después, estaba pensando y pensando, hasta que me levanté de la silla porque ya no aguantaba más, me levanté y me fui, parecía que alguien me empujaba”, recordó.

Al llegar hasta la tarima, donde se encontraban las nuevas autoridades, la estudiante escrachó al gobernador ante el público.

“En frente mismo de Rubén Roussillón y su esposa le dije que era un ladrón, que él no se merece estar ahí, que debería estar en la cárcel porque está imputado y que me duele muchísimo que este departamento tan lindo esté en sus manos”, mencionó.

La estudiante, además, detalló que ante esa situación un hombre la bajó del escenario y posteriormente fue agredida verbalmente por los presentes.

Según un documento presentado por los padres, la alumna fue suspendida hasta que se resuelva la situación. Sin embargo, hasta la fecha no tienen respuesta, por lo que exigen al director de la institución, Julio Duré, el inmediato retorno de la menor a la casa de estudios.

Por su parte, el coordinador escolar Ramón Cardozo manifestó a Última Hora que la medida fue tomada en conformidad al reglamento interno que estipula que hasta no resolverse una medida el estudiante no asista a la institución.

Cardozo aclaró que, a su entender, no se puede hablar de una suspensión; no obstante, confirmó que la alumna retomará sus estudios este miércoles.

Rubén Roussillón Blaires fue imputado por la Fiscalía por un supuesto perjuicio patrimonial millonario en la Gobernación que está ahora a su cargo. El hecho habría ocurrido durante la administración de Óscar Venancio Núñez Giménez.