Víctima relata su calvario como prestataria de Ramón González Daher

La mujer relató que su ex marido fue quien solicitó el dinero al dirigente luqueño hace un tiempo y en calidad de garantía dejó un cheque con fecha.

No obstante, explicó que lograron cancelar la deuda en dos pagos, en la primera oportunidad pagaron G. 40 millones en efectivo –monto del cual no recibieron ningún recibo de dinero–; mientras que en la segunda ocasión abonaron G. 75 millones, el cual fue cancelado por medio del cheque de una entidad bancaria.

“La deuda fue cancelada, pero este señor –Ramón González Daher– se quedó con mi cheque y siempre me ponía excusas para no entregarme. Me decía después te doy, o me decía que busque de Luque o desaparecía”, reveló.

Lea más: Abogado de víctimas revela cómo operaba Ramón González Daher

La víctima también comentó que luego de tanto rodeo, recibió una demanda por estafa entablada por el dirigente deportivo, ya que este había presentado su cheque, pese a haberse cancelado la deuda.

“Me fui a parar en el Buen Pastor dos meses por esta causa y ahora yo estoy tratando de demostrar que no soy una estafadora. Tengo pruebas de que sí hubo pagos, pero mi causa todavía está abierta porque este hombre tiene mucho poder en Luque”, refirió.

Supuesta extorsión sexual

Por otra parte, la mujer recordó que fue víctima de extorsión sexual por parte de Ramón González Daher, luego de que la haya demandado por estafa.

“Me mandaba mensajes donde me decía: 'Hola niña, qué estás haciendo, mándame una foto de tus pechos, o mándame una foto con tu ropa interior o vamos a encontrarnos'”, contó.

La mujer dijo que prefirió quedarse en silencio sobre este tema porque tenía miedo del poder del hombre de Luque. Sin embargo, sostuvo que cuenta con todas las pruebas para declarar.

Nota relacionada: Ramón González Daher e hijo ya están en la Agrupación Especializada

Actualmente, la mujer mencionó que quiere adherirse a la demanda de las otras víctimas de usura por parte de González Daher. Además, aclaró que nunca le fue devuelto su cheque y cada mes debe ir a firmar ante el Juzgado de Luque como medida preventiva por la demanda que enfrenta.

Caso Ramón González Daher

Ramón González Daher está imputado por usura y lavado de dinero, mientras que su hijo Fernando González Karjallo también es investigado por este último delito.

Ambos guardan prisión preventiva en la Agrupación Especializada desde el pasado viernes 15 de noviembre, por disposición del juez Penal de Garantías Humberto Otazú.

El Ministerio Público allanó la vivienda del dirigente, donde incautaron una gran cantidad de documentaciones y dinero en efectivo que serán sometidos a análisis y servirán de elementos probatorios en la investigación contra el hombre de Luque.

La investigación fue iniciada tras dos denuncias de las cuales tendrían un perjuicio de G. 500 millones y de G. 2.000 millones. Para el Ministerio Público existen 280 víctimas de usura y buscan los documentos que puedan respaldar las denuncias.