Venta de autos en zona desolada del Metrobús desnuda falta de control de la Caminera

Una imagen de esa peculiar situación se hizo viral días atrás en las redes sociales y volvió a encender el debate sobre el casi nulo control de las autoridades para evitar este recurrente escenario.

Al respecto, el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, dijo a radio Monumental 1080 AM que nada puede hacer el Municipio a su cargo para solucionar esta problemática, debido a que las rutas nacionales son exclusiva potestad de la Patrulla Caminera.

“Es una vergüenza y nosotros no podemos hacer nada porque la Patrulla Caminera se adueña de la ruta Mariscal Estigarribia cada vez que le conviene. La venta de vehículos está frente a la Comisaría”, denunció el jefe comunal.

Según Riveros, son más de ocho los vehículos ofrecidos en las narices de los mismos agentes policiales y lamentó que señalen como culpable de ese hecho a la Municipalidad.

"Muchas veces ya le pedimos a la Patrulla Caminera que nos ayuden con eso e inclusive le ofrecimos apoyo para retirar los vehículos de ahí. Nosotros no podemos ni multar en esa zona", precisó.

Por otra parte, el intendente contó que aún no hay respuestas por parte del Gobierno Nacional sobre las acciones jurídicas que se tomarán contra la firma Mota Engil, empresa que tuvo a su cargo las obras del Metrobús.

"Hasta ahora no cancelaron el contrato con Mota Engil y siguen las negociaciones en el tema jurídico. Hasta que eso no acabe no se va a poder tocar la ruta", sostuvo.

Caminera anuncia despeje de la zona

En un contacto telefónico posterior, el director de la Policía Caminera, Luis Chris Jacobs, adelantó que se tomarán medidas para el despeje de este tramo de la ruta Mariscal Estigarribia.

Sobre el caso en sí, comentó que las personas que incurren en este tipo de prácticas se exponen a una multa de al menos 10 jornales diarios, un total de G. 843.400.

"Con los elementos que ahora están surgiendo nosotros vamos a actuar. Vamos a ordenar el despeje y la multa", aseveró Jacobs a radio Monumental 1080 AM.

A un año de la suspensión del Metrobús

Este mes se cumplió un año desde que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, dispuso la intervención del proyecto del Metrobús y de que haya ordenado una auditoría de todo lo que hizo Mota Engil durante la administración anterior.

Para ello, se conformó un equipo que está liderado por el economista Sixto Morínigo y la intervención debía culminar en febrero. Sin embargo, dicha inspección no concluyó hasta ahora, debido a diferentes prórrogas que solicitaron los interventores.

Por otro lado, las autoridades de Obras Públicas y de la Procuraduría General del Estado siguen sin dar un punto final al contrato con la empresa Mota Engil, que ya percibió la suma de USD 23 millones y pretende cobrar otros USD 18 millones por los costos adicionales que le significaron los retrasos de la liberación de la franja de dominio.

Si se concreta el pago de lo reclamado por la firma portuguesa, percibirá un total de USD 41 millones, cifra que equivale al 75% del monto total del contrato inicial para las obras por las cuales fue adjudicada.