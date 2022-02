Vecinos preocupados tras derrumbe de muro de contención en Asunción

Una de las vecinas mencionó —en conversación con NPY— que el muro de contención está en una zanja en donde el agua llega muy fuerte cuando llueve y dijo que "no va resistir" a otra precipitación por la forma en que se encuentra actualmente.

Mencionó que la forma en la que se encuentra hoy día el muro "es peligrosa", porque las viviendas que están ubicadas en las inmediaciones corren riesgo de derrumbe. Aseguró que la Municipalidad no "hace nada" y que ellos, con la realización de polladas, lograron costear la construcción de una escalinata.

"La Municipalidad no hace nada. Nunca se ocupó de esta calle. Jamás vinieron a ver qué es lo que se necesita. No se hicieron cargo (de la obra). Del sobrante de piedras (de un muro anterior), volvieron a hacer este pequeño muro", agregó, en reclamo a que supuestamente utilizaron materiales reciclados de otra obra y que aparentemente no habrían comprado nuevos materiales.

La pobladora, además, dijo que el puente que está en el sitio ya tiene 30 años y está en estado "calamitoso", por lo que presume que con otra lluvia también podría caer.

Asimismo, un vecino comentó que en octubre del 2020 la Municipalidad de Asunción les envió una nota en la cual les manifestaba que iban a realizar arreglos. Sin embargo, hasta el momento, el lugar sigue en deplorable estado.

Los pobladores piden a los representantes de la Municipalidad de Asunción que se constituyan en el lugar para observar el estado en el cual se encuentran el muro y el puente, para de esta manera, poder ayudar en su reconstrucción, debido a que la zona es muy transitada por los vecinos.