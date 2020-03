Vecinos encuentran cadáver en una vereda de Encarnación

Se trata de una persona de sexo masculino de unos 55 a 60 años, cuyos datos aún no se conocen porque no portaba sus documentos de identidad y además no sería del citado barrio, según indicaron los aledaños de la zona.

El cuerpo sin vida fue hallado por uno de los pobladores de la zona, quien cuando aún tomaba el mate mañanero salió hacia el frente de su casa y divisó el cadáver en la vereda de su domicilio.

El hombre dio aviso a la Policía y los efectivos de la Comisaría 107ª se constituyeron de inmediato en el lugar a fin de intervenir en el hecho, que conmocionó al tranquilo barrio encarnaceno.

Según los intervinientes, el cuerpo no presenta golpes o heridas y no se descarta una muerte por algún cuadro cardíaco.

Asimismo, los agentes constataron que el mismo tenía un bolso en donde había algunas recetas y estudios como placas radiográficas, por lo que se presume que el ahora fallecido se dirigía hacia algún centro asistencial.