El ex secretario general de la Municipalidad de Vaquería, Arnaldo Vera.

El ex secretario general de la Municipalidad de Vaquería , Arnaldo Vera, dijo que presentó su renuncia al cargo luego de percatarse de la supuesta falsificación de su firma en varias resoluciones y responsabilizó del hecho al intendente Lorenzo Duarte (PLRA), informó el corresponsal Robert Figueredo.

Esta denuncia fue apuntada en el informe presentado en la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de dicho distrito del Departamento de Caaguazú.

En el escrito, Vera señala también que llegó a un acuerdo con el jefe comunal, tras su desvinculación, de recibir dos cheques en concepto de indemnización por tres años de trabajo, bajo escritura pública, lo que fue concretado en una escribanía de la zona.

“Grande fue mi sorpresa cuando me acerqué a la ventanilla del banco y me informaron que ambos cheques fueron denunciados como robados por el propio intendente”, manifestó el ex secretario municipal.

Según Vera, desde ese momento corrió por la ciudad el rumor de que fue cesado del puesto por haber robado cheques. “Desmiento categóricamente esa versión que afecta mi honorabilidad y la de mi familia”, expresó el ex funcionario, quien estudia la posibilidad de judicializar el caso con el fin de esclarecer los hechos.

Intendente negó la versión y acusó a Vera de estafador

Lorenzo Duarte negó tener relación con la supuesta falsificación de firmas y dijo que desde el año pasado tenía pendiente cesar de su cargo a Arnaldo Vera, pero no encontraba la oportunidad.

Reveló que descubrió que el funcionario estaba involucrado en un caso de robo de combustible por valor de G. 35 millones. Además, lo acusó de estafar a muchas personas, haciéndose pasar como gestor del Registro del Automotor, para trámites de obtención de chapas, entre otras cosas.

También operaba como gestor del Indert y cobraba alrededor de G. 4 millones por los títulos de propiedad, según el intendente. Hasta tomaba casos de divorcios y recibía de sus clientes cerca de G. 3 millones sin ser abogado, de acuerdo con el relato del intendente.

El jefe comunal, conforme a su versión, propuso un acuerdo al funcionario para lograr una salida pacífica en honor al apoyo político que recibió en su momento de su parte. Pero el ex secretario le habría pedido G. 40 millones como liquidación.

Duarte rechazó este pedido y se logró reducir el monto a G. 25 millones. Sin embargo, el ex funcionario debía al intendente G. 8.000.000 que le había prestado para el pago de cuotas atrasadas por la compra de un automóvil. Por tanto, el acuerdo contemplaba que al cobrarse el dinero, esta cifra debía ser devuelta.

Ante la desconfianza, el jefe comunal ordenó que sean confeccionados dos cheques por G. 17 millones a ser cobrados por Vera inmediatamente, y otro de G. 8.000.000 a 15 días, que el ex funcionario debía endosar y entregar al intendente.

Para el trato, el asesor jurídico de la Comuna fue junto con el trabajador desvinculado hasta una escribanía, pero apenas se elaboró el documento Vera tomó los cheques y “corrió” hasta el banco, donde se topó con el intendente, que ya había sido notificado del hecho y frenó el cobro del dinero.

“Entonces el cajero me dijo que si no se va a cobrar, se va a hacer una orden de no pago y para eso se tiene que sellar el cheque”, relató Duarte.

Así se hizo y los cheques fueron entregados nuevamente al ex funcionario, quien fue hasta una casa comercial y cambió el documento financiero por G. 7 millones. “Pero el comerciante le va a denunciar por estafa. Nosotros ya denunciamos el cheque como robado”, señaló el intendente.

Finalmente, Duarte agregó que ya no intentará llegar a ningún acuerdo con el hombre y que si tiene pruebas de irregularidad, espera su denuncia.