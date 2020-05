Unas 700.000 personas más vuelven al trabajo y piden extremar cuidados

Con la reactivación de la actividad industrial, las obras civiles y la prestación de servicios en general, poco más de 700.000 personas se sumarán a las 750.000 que ya venían trabajando durante el tiempo en que transcurrió la cuarentena total.

Por lo que cerca de 1,5 millones de personas –menores de 60 años– circularán, desde hoy, con rumbo a sus puestos laborales, según el análisis efectuado por Enrique López Arce, especialista en Empleos.

El grueso de esa masa laboral (65%) –dijo– se concentra en Asunción y Central; en tanto que el resto se reparte en Itapúa y Alto Paraná. A esto se suma la liberación de la actividad física en espacios abiertos, aunque de forma individual, y con horarios establecidos para la franja vulnerable (ver infografía).

Todo esto supone una prueba de fuego en el comportamiento social, en cuanto a poner en práctica las indicaciones de prevención y protección contra el coronavirus: lavado correcto de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento físico en la medida de lo posible.

PACIENCIA Y SOLIDARIDAD

Eso es lo que recomiendan desde el Ministerio de Salud Pública a la gente que hoy retornará a sus puestos laborales. Aparte de que cada uno extreme los mecanismos de cuidado e higiene constantes.

Para la Dra. Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, estos aspectos serán cruciales para reducir al mínimo el riesgo de contagio de Covid-19 en esta primera fase de la denominada “cuarentena inteligente”.

A su juicio, el número de personas que regresarán hoy al trabajo es anecdótico. “Acá lo que va a ser relevante no es cuántos vuelven, sino cómo vuelven”, terció.

Para Amarilla, dos cuestiones que no figuran en el protocolo sanitario ni en el decreto presidencial, pero que son “terriblemente importantes” que ocurran: “La paciencia y la solidaridad”.

Lo primero, dice, es en relación a que el tráfico estará más cargado, por lo que es fundamental ser pacientes a la hora de transitar por la vía pública y en otros sitios.

“Es importante saber que el flujo de personas en el tráfico probablemente aumente. Eso no debe ser sinónimo de caos. Es parte de este proceso de evolución hacia las etapas siguientes”, sugirió.

Lo segundo es porque existe “estigmatización” sobre un caso sospechoso de coronavirus. “Y hoy tenemos que pensar que todos somos Covid positivo”, afirmó. Definió que la solidaridad se ejerce en mantener el cuidado personal para no contagiarse ni contagiar.

CUARENTENA NO ACABÓ

El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, aclaró que el inicio de la cuarentena inteligente no significa una “salida masiva”. “No vamos a salir como antes”, manifestó, al explicar que esta flexibilización será restringida, orientada en una primera fase a un sector de la población, con lo cual se busca reactivar la economía bajo estrictas medidas sanitarias.

El epidemiólogo expuso que las medidas tomadas hasta ahora tuvieron más del 60% de adherencia de la ciudadanía y eso se traduce en números auspiciosos de bajo contagio. “Veremos cómo esto evoluciona; si los indicadores se disparan vamos a tener que retroceder”, avisó.

El Dr. Julio Mazzoleni, ministro de Salud, refirió que el levantamiento gradual de las restricciones no será evaluado por el Gobierno, sino por el Covid-19. “En la medida que no se cumpla con esto, el resultado será un aumento importante de casos y eso obligará a aplicar el freno o a retroceder”, advirtió al añadir que “la línea de base será el modo Covid de vivir o modo con higiene de vivir, que ya no es negociable”.

Además de la aplicación de medidas de higiene, Salud insta a emplear el concepto de cuadrillas en el ámbito laboral.

“Todos los lugares de trabajo tienen que tener ese cambio estructural para poder funcionar (...) Ahora está más vigente que nunca ‘quédate en casa’. Los que están exceptuados para ir a trabajar, lo harán con entradas escalonadas, en cuadrillas. Todo lo que se puede hacer en teletrabajo sigue”, remató a su vez la Dra. Amarilla.

