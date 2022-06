Una pareja a los golpes con agentes de Tránsito de Asunción

Según los datos, el conflicto se generó cuando la pareja intentó estacionar su vehículo, cuatro cuadras antes de una institución educativa ubicada sobre España y Augusto Roa Bastos, que había organizado una corrida y de la cual iban a participar junto a su hija.

Agustina Recalde dijo que los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) antes de brindarles información, les pidieron de manera prepotente que se retiren de la zona.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1533847528306880513 Desde la PMT indicaron que la carrera ya había comenzado y que estas personas pretendían circular entre los corredores por lo que fueron detenidos.



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/s3aLWMFr0w — Telefuturo (@Telefuturo) June 6, 2022

La mujer comentó a los agentes que iban a participar del evento y que podían estacionar su rodado en el lugar y allí fueron agredidos por los uniformados verbalmente y luego de forma violenta.

"Uno viene me toca el hombro y yo le escupo, a ver si le gusta lo que le hizo a mi marido y él me vuelve a escupir, mi marido quiso defenderme y le tiran al suelo. Es una persona que no se sabe pelear, es una persona muy tranquila. Lo tiran al suelo y el otro le patea", expresó a Telefuturo.

La mujer relató que cuando dijo que iba a llamar al Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional, vio que la cabeza de su marido estaba por el cordón de la vereda y el agente encima suyo, por lo que pegó al agente para que lo suelte y luego otro uniformado la lanzó al suelo.

Versión de la Policía Municipal

Por su parte, Luis Christ Jacobs, director de la PMT de Asunción, explicó que ese trayecto estaba siendo atendido por los agentes, quienes "estaban regulando el tráfico", sobre todo cuando habían personas corriendo por las calles.

"En una de esas un conductor se ofuscó porque quería pasar, probablemente desplazarse entre los corredores y el policía municipal correctamente impidió que pasara, entonces bajó el conductor y le agredió", expresó.

Asimismo, señaló que luego baja la persona que la acompañaba y que, probablemente el video divulgado en las redes sociales "no es la película completa".

Mencionó además que la PMT, a través de su Asesoría Jurídica, presentó las denuncias correspondientes y el parte médico tras lo sucedido.