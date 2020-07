Un sueño postergado que espera hacerse realidad en diciembre

La fiesta de graduación es el evento más esperado y soñado por todo adolescente ya que representa el fin de uno de los ciclos más importantes de la vida, la etapa escolar. Y donde llegó el momento de adentrarse al mundo laboral, lo cual es un buen motivo para celebrar.

Este año, los alumnos del tercer año de la media del American School of Asunción (ASA) tenían agendada esa importante celebración para el viernes 19 de junio pero, debido a las circunstancias por de la pandemia del coronavirus, tendrán que esperar para festejar la culminación de la etapa escolar. Evento reagendado A causa de la contingencia, la comisión organizadora de esta celebración, integrada por las madres de los alumnos del prestigioso colegio, tomaron la decisión de postergar el festejo para diciembre. Una determinación que no fue nada fácil ya que reagendar un evento de tal envergadura se debe tomar con sensatez ya que existe una gran cantidad de eventos pospuestos y más aún para esas fechas. “Es muy pronto para decir que va a pasar, no sabemos ni de aquí a un mes pero todo está organizado para diciembre, siempre y cuando se pueda de lo contrario habrá que replantearse nuevamente”, comenta Alicia Viveros, una de las madres delegadas del tercer año. Pasar los últimos días de clases en el último año del colegio, vía Zoom, lejos de sus amigos fue un proceso difícil para los alumnos, más aún con la noticia de la suspensión de la fiesta de graduación. “Los jóvenes al principio se sintieron decepcionados pero en el transcurso de los días fueron asumiendo y comprendieron que son cosas que no están en nuestras manos resolver y lo tomaron con madurez, valorando la salud y la vida”, menciona la madre de uno de los alumnos. Los preparativos Preparar una fiesta de colación lleva mucho tiempo de anticipación por lo que la comisión organizadora del tercer año del ASA ya tenía previsto algunos detalles para la fecha pactada. Pero por las medidas de cuarentena dispuestas por el Gobierno no tuvieron oportunidad de seguir con los preparativos. La fiesta pospuesta, que tendrá lugar en el mes de diciembre, se desarrollará en el salón de eventos Talleyrand Costanera. Desirée Grillón y Adriana Saccarello están a cargo de la organización general, ellas estarán previendo todos los detalles de la fiesta. Por su parte el fotógrafo Julio Zárate se encargará de captar las imágenes para el recuerdo y el DJ Miki Prats dispondrá el repertorio de músicas para la noche. “Eso es lo que tenemos cerrado. Cuando estábamos en pleno preparativo nos vino este receso de todo”, menciona la madre delegada. A los alumnos próximos a graduarse no les queda de otra que esperar el fin de la cuarentena para celebrar su esperada graduación. ¡Ánimo!



