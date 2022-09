Hasta el momento se desconocen las circunstancias y a los autores del hech,o ocurrido entre las 22:00 y las 03:30 aproximadamente de este viernes, informó Édgar Medina, periodista de Última Hora.

Su ex pareja sentimental identificada como Celia Alicia Concepción González Oviedo, de 45 años, dijo a los intervinientes que Cáceres salió de su domicilio en compañía de un amigo de nombre Basilio López, cuyos demás datos desconoce y que regresó en horas de la madrugada, con lesiones en el rostro.

El hombre le dijo que las lesiones fueron supuestamente a consecuencia de la caída de su motocicleta y fue a dormir.

Relató que en horas de la mañana ella fue para despertarlo y ya no recibió respuestas, por lo que trasladó a su ex pareja para su atención médica al Centro de Salud local, donde el médico de guardia le manifestó que esas lesiones no son características de una caída de motocicleta.

Tras la gravedad de su estado de salud fue derivado al Hospital de Trauma de Ciudad del Este, en donde permanece internado en Terapia Intensiva.

Consultando los antecedentes al sistema informático de la Policía Nacional, se pudo corroborar que Gregorio Cáceres posee orden captura por rebeldía en una causa por reducción.