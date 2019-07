Ulises Quintana puede reasumir como diputado, dice su abogado

El abogado de Quintana, Óscar Germán Latorre, aseguró que este puede reasumir su banca y reintegrarse al pleno de Diputados para la sesión del próximo miércoles.

“El diputado está desaforado, eso no implica que no pueda asumir su banca. Él va a recuperar su libertad y tiene derecho a recuperar su banca. El desafuero fue solo para que un juez pueda iniciar el proceso”, dijo Latorre a la emisora 1020AM.

Cedería la banca

Por su parte, Rocío Abed de Zacarías habló con el mismo medio y aseguró que no piensa accionar contra la reposición de Quintana en el curul que ella ocupa.

“De manera personal mi intención y decisión es cederle nuevamente el curul. Aún no conversé con mis compañeros de bancada. Yo, personalmente, no presentaría ninguna acción”, sostuvo.

La legisladora explicó que, si bien el permiso a Quintana fue por fuera de lo que establece la Constitución Nacional, esta decisión del pleno no fue objetada.

“Tengo que ver cómo van sucediendo las cosas. Yo asumí el cargo como correspondía. Si lo vuelven a reincorporar yo no puedo ocupar el curul. Él no perdió la investidura, fue desaforado. Como soy parte interesada no quiero hacer un juicio de valor", expresó.

La jueza Magdalena Narváez otorgó este lunes la libertad a Quintana, quien estaba recluido hace 10 meses en la prisión de Viñas Cué, cumpliendo prisión preventiva.

El legislador con permiso está imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Para la magistrada, no existe peligro de fuga ni obstrucción a la Justicia en el marco de la causa en la cual está sometido. Por ello, resolvió dejarlo en libertad.