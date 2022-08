"Todo iba bien, mejor que con la mayoría de presidentes precedentes, y luego, de repente y sin aviso, Mar-a-Lago fue registrada, a las 06:30 de la mañana, por una cantidad MUY GRANDE de agentes", dijo en su red social.

"El Gobierno podría haber tenido lo que quisiera, si lo tuviéramos", recalcó el mandatario, que reprochó a los agentes registrar también los armarios de su esposa, revolver entre su ropa y artículos personales, y dejarlos después hechos un "relativo desastre".

Trump se pronunció después de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, compareciera ante la prensa para decir que él mismo autorizó la orden de registro y que solicitó a un tribunal de Florida que haga público tanto ese mandato como el inventario del FBI.

Garland recordó que fue el ex mandatario quien dio a conocer públicamente el registro.

"Gran parte del trabajo que efectuamos se hace por necesidad, fuera del ojo público. Lo hacemos para proteger los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y para preservar la integridad de nuestras investigaciones", señaló.

Las autoridades judiciales aclararon en un comunicado que la solicitud de desclasificar la orden de registro se produce en respuesta a la atención mediática generada después de la declaración pública de Trump, mientras que el fiscal general recalcó que siempre que se puede se opta por alternativas de búsqueda menos "intrusivas".

Aunque el ex presidente republicano criticó este jueves que la redada se produjo sin aviso, medios como el periódico The New York Times han publicado que ya había recibido en primavera una citación para devolver documentos que las fuerzas del orden sospechaban que estaban en su poder.