Asimismo, las magistradas dieron lugar al pedido del Ministerio Público, de ordenar el comiso especial sustitutivo de varios bienes del ex jefe policial, hasta cumplir con unos G. 1.110.986.525, que es el monto del déficit comprobado en el juicio.

Los bienes que deben ser decomisados una vez que la sentencia quede firme son las fincas 512, 513, 514 del distrito de Mbocayaty, en Cordillera, además de dos departamentos ubicados en el tercer piso de un edificio asentado sobre Benjamín Constant casi Colón, del centro de Asunción.

También se resolvió aplicar al ex comandante la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años, contados desde que haya cumplido su condena.

Durante la deliberación del Tribunal, la jueza Portillo señaló que, tras analizar todas las pruebas de la causa, se comprobó que los bienes de Alvarenga sobrepasan sus legítimas posibilidades económicas, así como tampoco derivan de bienes de su cónyuge.

Asimismo, no se pudo confirmar la venta de un inmueble que había alegado la defensa del ex comandante, mientras que sí se corroboraron los ingresos del Banco Nacional de Fomento (BNF), con relación a los préstamos que adquirió.

“Al no tener correspondencia con sus debidas posibilidades económicas se concluye que tienen un origen ilegítimo, el Tribunal no tiene ninguna duda. El acusado tenía conocimiento de que sus bienes no tenían concordancia con sus posibilidades siendo funcionario, es autor y reúne todos los elementos de la tipicidad, no existen causas de justificación, por lo tanto es punible”, sentenció Portillo.

Con relación a la esposa de Alvarenga, Mirta Rotela Areco, el Tribunal de Sentencia señaló que se concluyó que la mujer solo adquirió un bien inmueble a su nombre, además de vehículos, pero que sí se enmarcan dentro de sus posibilidades económicas, por lo cual fue absuelta.

Tras el juicio oral, la abogada del ex comandante, María Elsa Portillo López, dijo a los medios que consideran que se mantiene una condena “un poco elevada”, porque consideran que “han demostrado que el señor (Alvarenga) ha obtenido legítimamente esos inmuebles”.

“Realmente me parece injusto porque ya está condenado a una pena privativa de libertad y yo creo que es suficiente con eso. Los bienes están todos justificados”, expresó, mientras que, en cuanto al comiso especial, adelantó que apelarán.

A su turno, la agente fiscal de la causa Nathalia Fuster manifestó que la Fiscalía está conforme con los seis años y el comiso especial, pero que analizarán nuevamente los fundamentos del Tribunal con relación a las pericias de tasación que no fueron tomadas en cuenta por las magistradas.

Mientras tanto, en cuanto a la absolución de Rotela, señaló que se entiende la fundamentación de las juezas, pero que el Ministerio Público quería también el comiso de sus bienes.

Tras presentar los alegatos finales durante el juicio oral este lunes, la Fiscalía había solicitado 8 años de cárcel para Francisco Alvarenga y 2 años y 6 meses de prisión para su esposa, así como el comiso sustitutivo.

Fueron los fiscales Luis Piñánez y Fuster quienes habían acusado al ex jefe policial en el año 2016, cuando sostuvieron que cuando Alvarenga estaba al frente de la Policía declaró inmuebles por G. 226 millones, mientras que al salir del cargo ya declaró tener bienes por un valor de G. 2.400 millones.

El caso relució tras la investigación por el desvío de combustible en la Policía Nacional, por el que ya fue condenado a cuatro años de cárcel. En esa misma causa, fue condenado el suboficial mayor Roberto Osorio a 8 años por el desvío de unos G. 1.200 millones de la Policía Nacional, dentro de un convenio firmado con Petróleos Paraguayos (Petropar).

Nathalia Fuster explicó que el déficit negativo que no ha podido justificar el ex comandante es de G. 1.542.596.233 y el de su esposa es de G. 505.893.508, con lo que el matrimonio tendría un déficit negativo total de G. 2.048.489.741, desde octubre del 2005 a marzo del 2015. No obstante, el Tribunal solo consideró el déficit negativo de Francisco Alvarenga.