La mujer denunció en tre ocasiones a su ex pareja por violenciia intrafamiliar.

Luego de exponer su caso ante las cámaras de NPY, la Fiscalía recién dispuso la detención preventiva del presunto agresor.

Una vez que sea aprehendido, el mismo deberá guardar reclusión en la Comisaría 1ª de San Lorenzo, a disposición de la Ministerio Público y de Juzgado Penal de Garantías.

Este nuevo caso de violencia familiar se dio a conocer este jueves y reveló la inacción fiscal ante este tipo de episodios que pueden derivar en feminicidio.

Cansada de los constantes maltratos contra ella y sus hijos, decidió denunciar en tres ocasiones a su ex pareja por violencia familiar. No obstante, no obtuvo respuestas a pesar de recurrir a las autoridades pertinentes.

El hombre incluso violaba la orden de alejamiento, la perseguía y la amedrentaba con amenazas de muerte, a través de terroríficos audios de WhatsApp.

Ante el miedo de que se produzca un trágico desenlace, la víctima tuvo que llevar a sus hijos pequeños a la casa de sus padres.

El jefe policial de la dependencia policial, comisario Alcides Torres, señaló esta mañana que estaban ante un caso grave y que el hombre también “tiene antecedentes por abuso sexual en niños que data de años".

Alarmantes audios

Estos son algunos de los aterradores audios que dio a conocer la víctima:

"No tengo miedo de la cárcel, por eso te envío audio, porque podés presentar en la comisaría, no tengo miedo de la cárcel, ese es un lugar de hombres y voy a salir nomás luego otra vez. Vos tenés más que perder, por tu culpa estoy peleado con mi mamá, mi papá, con mi hijo, con todos. Nos encontraremos nuevamente en el camino".

"No tengo nada que perder, pero vos tenés dos hijos, y yo juro que voy a ser tu asesino, juro por la sangre derramada de Cristo. Y ahora mismo estoy por San Lorenzo para que sepas, vení nomás ya conmigo con tus porquerías".

"No tengo miedo luego por eso te envío (audios), y te voy a matar si no retirás la denuncia. Seré tu asesino si no retirás la denuncia. Me voy a ir a la cárcel, pero al salir te voy a matar y si no te asesino a vos, a tu hijo, te juro por la sangre derramada de Cristo. No tengo miedo de la cárcel, es lugar de hombres".

¿Por qué carajos me hiciste así? Nos vamos a encontrar nomás luego alguna vez, pero ya no es que voy a seguir buscándote solo frente a tu trabajo, sino que frente a tu casa mismo te voy a buscar. Nos encontraremos para que nadie luego diga que frente a tu trabajo me fui a maltratarte".

Los nombres de la víctima, del agresor y otros datos se omiten en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 5777/16 "De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia", que prohíbe la reproducción de su intimidad para uso particular o difusión pública de la información relacionada con un hecho de violencia sin su autorización.