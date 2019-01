El concejal aseguró que no cambiará de postura y desafió directamente a sus correligionarios del movimiento liderado por el senador Paraguayo Cubas, que lo amenaza con expulsarlo si no se rectifica.

“En la puta vida me voy a rectificar, y que vengan nomás ya y que me saquen de Cruzada Nacional. Yo no les debo nada, ellos me deben su banca (…). Que se vayan todos a la mierda. A mí me importa mi lucha”, expresó eufóricamente el concejal esteño.

Kelembu se opone a su movimiento bajo la justificación de que los parlamentarios de la agrupación, el senador Paraguayo Cubas y el diputado Jorge Brítez, no lo respaldan en sus intenciones de ser intendente.

“Ojalá empiece la guerra, pero me gustaría que empiece él –por el senador Paraguayo Cubas-. Va a ser muy interesante, a mí me gustaría probar en todos los estrados, verbal o físicamente. Que venga a inmiscuirse en mi Junta Municipal. Pero tohona tokaka (que se vaya a cagar)”, siguió diciendo el edil.

Resaltó que, si lo expulsan del movimiento, "no le importa un carajo" y que incluso le van a hacer un favor.

Consultado si conversó con el senador Cubas, el edil afirmó que no intercambiaron ninguna llamada. “Él – por Payo- no me va a enfrentar. Si dice una palabra por mí, yo voy a decir mil palabras por él. Me voy a ir a Asunción junto a él si mborea; no va a jugar conmigo y no va a venir a inmiscuirse en mi trabajo acá. Que no me venga a decir macanada acá”, refirió.

Con respecto al diputado esteño de Cruzada Nacional, Jorge Brítez, quien encabeza una vigilia en la Junta de CDE para evitar el tratamiento de la renuncia de McLeod, aclaró que rompió relaciones con él porque ni siquiera le da su apoyo.

¿Cuál es la postura de Kelembu?

El edil explicó que la situación está tensa en la Comuna esteña porque él tiene interés de ser intendente, así como también su colega Herminio Corvalán, quien se desempeña como presidente de la Junta Municipal.

“Se tiene que aceptar la renuncia y dejarle tranquila a la gente. Herminio Corvalán quiere ser intendente y no tiene ni un solo voto. Yo tengo siete votos para ser intendente o para aceptar la renuncia”, agregó.

Miranda indicó que sus colegas que rechazan la dimisión de McLeod mienten a la ciudadanía cuando dicen que la intención es blanquear a la intendenta.

Cuestionó que los representantes municipales no ven que, en el caso que se determine la destitución, se llamará a elecciones y un “foráneo” ganará las elecciones; y, de esa forma, se entregará toda la lucha que iniciaron.

“Aceptando la renuncia, llamamos a elecciones y nos elegimos entre los concejales. Si se la destituye, también van a haber elecciones, pero va a venir uno de Honor Colorado, porque Horacio Cartes va a querer ganar la Municipalidad cueste lo que cueste. Mis colegas no están viendo eso, y mienten cuando dicen que no se va a judicializar”, comentó.

Kelembu reconoció que sí quiere ser intendente y alegó que la destitución corre un riesgo en la Cámara de Diputados, ya que el proceso debe culminarse en 90 días y los congresistas recién vuelven a sesionar en marzo.

“¿Qué pasa si no se trata en el periodo que corresponde y a los 91 días Sandra presenta el amparo de un juez? Se le otorga porque es legal y ella vuelve. Ni aunque se encuentren más de USD 100 millones de desfalco en la Municipalidad, se necesitan otra vez 41 votos para correr la destitución”, expuso.

Consultado sobre sus intenciones en el caso de asumir la Intendencia, Kelembu manifestó su preocupación por la falta de estabilidad en el lugar y la necesidad de un administrador en la Comuna.

“Cuando Carolina Llanes se vaya, ya tenemos que tener un intendente nuevo. Para qué vamos a ir a elecciones y en julio vamos a tener estabilidad. Vamos a desangrar al pueblo, ivare'apa lo mitã ko'ápe (la gente tiene hambre acá), se necesita dar seguridad”, sostuvo.

Mencionó que los concejales están jugando con fuego con el tema de la renuncia y argumentó que, pese a que se acepte o rechace la dimisión, la cuestión irá a parar en manos de la fiscala general, Sandra Quiñónez, a quien calificó como una aliada del clan Zacarías.

Intervención CDE

El proceso de intervención de CDE inició el pasado mes de diciembre. La interventora, Carolina Llanes, encontró pruebas que confirman que las 15 denuncias de irregularidades en la gestión de McLeod tienen sustento.

Llanes deberá remitir su informe el próximo 2 de febrero al presidente de la República, Mario Abdo Benítez y este deberá enviarlo a la Cámara de Diputados para definir la destitución.

No obstante, aún hay mucha incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir en la Comuna, ya que una mayoría de concejales quiere aceptar la renuncia, mientras que otros cinco ediles están en contra.