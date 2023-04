Transportistas sumariados "por no cumplir con buses operativos"

Un total de 12 empresas fueron sumariadas por no cumplir con la cantidad de buses operativos que deben tener en el sistema.

El viceministro de Transporte, Óscar Stark, informó este sábado en conversación con Radio Monumental 1080 AM que abrieron 12 sumarios contra empresas que no cumplen con la cantidad de buses operativos. Además, dijo que hay varios sumarios abiertos por frecuencias y multas porque no cumplen con varios requisitos.