El Sitrahc reclama que se cumplan los compromisos asumidos por Hacienda, en el acuerdo firmado en julio del año pasado, informó NPY.

Exigen el pago por gratificación al personal administrativo, el pago por ayuda alimenticia y ayuda vacacional. También reclaman que se complete la nivelación salarial categoría S año 0 y la nivelación salarial categoría S año 1.

Piden, también, el cumplimiento del contrato colectivo: pago por título en forma mensual, seguro médico, insalubridad, antigüedad para todos los trabajadores. Además de contratos suficientes para afrontar los desafíos del 2021 y el retiro voluntario para el personal vulnerable y de edad avanzada.

Asimismo, exigen que se cumpla con la provisión de insumos, medicamentos, reactivos y la reparación de equipos biomédicos obsoletos.

“Es una lástima que los supuestos héroes de blanco, después de más de un año, vengan con los mismos pedidos”, lamentó César Méndez, titular del Sitrahc.

Méndez detalló que varios equipos médicos, como el tomógrafo y el ecógrafo, se descompusieron y ya no se arreglaron. "No me quiero imaginar, con el aumento de pobreza en el Paraguay, que no haya herramientas de trabajo para el profesional que está cayendo", comentó.

“Estamos por terminar el 2020, la ciudadanía ya sabe, cada mes prácticamente, Clínicas está reclamando equipos de protección individual, está reclamando mejores condiciones de trabajo y pedimos también que se cumpla el acta de acuerdo donde habla de que se tenía que completar en este octubre la nivelación”, señaló.

Sumó a los reclamos que los trabajadores de blanco sufren un sobrecargo de trabajo, y que debido a la endemia del dengue y posterior pandemia de Covid-19 no pueden salir de vacaciones.

"Estamos acá en la calle pidiendo dignificación del personal de blanco, contratos porque habilitamos dos contingencias respiratorias tanto adultos y niños. Ahora se van a reabrir los consultorios y nosotros seguimos con el mismo presupuesto", explicó.

Agregó que, en medio de la crisis sanitaria, muchos profesionales de blanco solo perciben de salario G. 1.700.000. Dijo que el gremio está cansado de no tener respuestas del Estado.

"Ya agotamos todas las instancias diplomáticas, sendas notas al Ministerio de Hacienda, sendas notas al Congreso Nacional, sendas notas al presidente de la República, Mario Abdo, y ni una respuesta", puntualizó.