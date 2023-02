Para Rubén Valdez, el periodista de Pedro Juan Caballero y compañero de Alexander Álvarez, asesinado el martes, en radio Urunde'y 103.3 FM, no pudo haber una equivocación en el nuevo sicariato que ocurrió en la capital de Amambay.

Una de las hipótesis del caso apunta a que él pudo haber sido el objetivo del sicario, puesto que coincidentemente hace una semana intercambió de vehículo con la víctima fatal, a quien le vendió su auto y recibió como parte de pago el rodado de su compañero.

Valdez comentó tras una conferencia de prensa de la Policía Nacional en la zona esta jornada que no era la primera vez que realizaba negocios con su compañero, quien además era su amigo.

Sobre el punto fue consultado si recibió amenazas en los últimos tiempos y admitió que sí, hace meses, a través de un mensaje a su número telefónico, pero minimizó diciendo que se trató en su momento de un malentendido.

Posteriormente, se le preguntó si temía por su vida. "Ustedes también tienen miedo. Todos tenemos miedo. Estamos en Pedro Juan Caballero, en una zona roja, y eso no podemos negar", respondió a sus colegas.

Comentó que por su seguridad, de un tiempo a esta parte, viene utilizando un chaleco antibalas en horas de la noche.

En una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM este miércoles aseguró que actualmente realiza contenidos documentales sobre operativos policiales, que no consideró peligroso y afirmó que no tiene inconvenientes con nadie.