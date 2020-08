Titular de Mitic alega "falta de presupuesto" para campaña más fuerte contra el Covid-19

“Tenemos una campaña sobre la pandemia, pero no es fuerte porque la comunicación cuesta plata y tenemos que reconocer el apoyo de todos los medios. En la primera etapa de la cuarentena todos pusieron a disposición los espacios, pero nosotros lastimosamente no tenemos posibilidades de tener una campaña más agresiva sencillamente porque no tenemos un presupuesto”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

El titular de Mitic explicó que durante varios años se malgastaron los recursos destinados a la comunicación y es por ello que durante los últimos dos años se han generado varios recortes en el sector.

Para este año solo G. 5.500 millones fueron asignados a campañas de comunicación, según precisó.

Puede interesarte: Destacan rol de los medios en tiempos de Covid-19

“En años anteriores se malgastó la línea de comunicación, se prestó para usos indebidos y fuera de lo que tiene que ver la comunicación de Gobierno. Lastimosamente ahora nadie cree, nadie confía y esperamos volver a tener una línea cargada de presupuesto hasta que convenzamos a la gente que se puede hacer comunicación transparente”, refirió.

Dificultades de comunicación del Gobierno

Por otra parte, Peralta fue consultado acerca del rol de la institución ante las dificultades de comunicación que enfrenta el Gobierno, especialmente con lo ocurrido en Alto Paraná –cuando se comunicó sobre la cuarentena total sin antes conversar con los pobladores–- a lo que contestó que el área es muy dinámica y más en tiempo de crisis.

“Siempre estás expuesto a errar en algunos momentos, porque esto es frenético, es complejo y complicado y necesitas de una estructura. El Mitic tiene un organigrama muy interesante, pero dentro de los cuadros del organigrama no hay gente porque no hay presupuesto”, mencionó.

Pese a la dificultad, el ministro resaltó que Salud está haciendo un gran esfuerzo para mantener una comunicación adecuada ante la situación.

“Yo creo que Salud está respondiendo bien a las necesidades de comunicación semanalmente y el ministro armó una estructura de comunicación interesante en un corto tiempo. Nunca va a ser lo ideal o necesario, pero creo que está haciendo un gran esfuerzo para ponerse a la altura de la situación”, destacó.

Finalmente, Peralta indicó que se requiere de un debate sobre la necesidad de tener una comunicación estructurada y potente de manera a lograr impactos en la sociedad. Además de contar con espacio en los medios de comunicación.

“Ahora mismo hay una campaña de la pandemia y nadie sabe. La verdad es que el presupuesto es bajísimo y hay que asumir este debate y dotarle de infraestructura al Mitic”, concluyó.