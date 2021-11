Tarifa de Itaipú: Brasil respondería a Paraguay antes del 13 de diciembre

Según aseguró Euclides Acevedo, en comunicación con Monumental 1080AM, el Brasil debería de responder, antes de la próxima reunión, acerca de la propuesta de Paraguay de mantener la tarifa por le energía de Itaipú, una vez pagada toda la deuda.

“Ambos mandatarios se volverán a reunir y allí tendremos una respuesta oficial del Brasil. Nuestra propuesta es racional, en el caso que ellos se mantengan en una posición que no nos conviene, veremos otras alternativas de la negociación”, explicó Acevedo.

El canciller nacional explicó que las autoridades brasileñas tomaron nota de la propuesta del Paraguay, pero hubo reticencia por parte del ministro de Minas y Energías del Brasa.

“Si el Brasil tranca, que sería el peor escenario, nosotros podríamos otra tranca, lo que forma parte de cualquier negociación”, dijo Acevedo.

El titular de Cancillería indicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, explicó a los brasileños que la propuesta del Paraguay es razonable y solidaria.

Acevedo señaló que en el caso de que el Brasil insista con bajar la tarifa de la energía, se propondría que el Paraguay venda directamente su energía excedente. Aclaró que se manejan otras alternativas.

El canciller aseguró que Paraguay debe negociar con el Brasil en las mismas condiciones y no con un complejo de inferioridad ante el Brasil, ya que ambos tienen “las mismas neuronas”.

Tras reunirse el pasado miércoles con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el jefe de Estado paraguayo, Mario Abdo Benítez, confirmó que hablaron sobre la revisión del Anexo C de Itaipú, pero sin avances. Igualmente, no se anunció ningún acuerdo, y se sabe que hasta ahora no cierran los números a nivel técnico.

Por ahora, Paraguay insiste en la postura de mantener la tarifa de 2020 y 2021, de USD 22,60 por kW de potencia mensual contratada, para aprovechar los recursos que esto genere en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica; mientras que Brasil argumenta que debe aplicarse el Anexo C del Tratado y establecer que la tarifa baje a USD 18 kW mes, ya que la deuda para la construcción de la hidroeléctrica se reducirá y consecuentemente la tarifa debe bajar.