Brasil no cede y deja en suspenso negociación sobre tarifa de Itaipú

Tras reunirse ayer con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el jefe de Estado paraguayo, Mario Abdo Benítez, confirmó que hablaron sobre la revisión del Anexo C de Itaipú, pero sin avances. Igualmente, no se anunció ningún acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, y se sabe que hasta ahora no cierran los números a nivel técnico, donde Brasil insiste en bajar la tarifa y Paraguay en mantenerla.