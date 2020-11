Suspenden peregrinación a la Virgen de Itacuá en Encarnación

Entre las restricciones para la celebración de la Virgen de Itacuá están la prohibición de la peregrinación, el cierre del camino al santuario, la suspensión del servicio de transporte público y la no habilitación del estacionamiento, como también la prohibición de stands de ventas de comidas, entre otros.

Asimismo, ya fue definido que solo 100 personas podrán participar de la misa central a celebrarse el próximo 8 de diciembre. De esta manera, la feligresía tendrá que adecuarse a los estrictos protocolos sanitarios previstos para la conmemoración de la fiesta mariana, debido a la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).

Lea más: Festividad en Itacuá solo con 100 fieles

Si bien para los próximos días se prevé brindar un completo detalle del protocolo sanitario e informaciones para la feligresía, adelantaron que solo una reducida cantidad de fieles por parroquia podrán participar del novenario y santa misa en el santuario, debiendo cumplir con todas las normas sanitarias, con agendamiento anticipado de participantes en sus respectivas parroquias.

virgen de itacuá 1.jpg El santuario de la Virgen de Itacuá está ubicado en la ciudad de Encarnación, en el Departamento de Itapúa. Foto: Gentileza.

Por otro lado, ya está plenamente confirmado que de la misa central podrán participar solo un máximo de 100 personas, quienes tendrán que agendarse previamente en sus respectivas parroquias, donde se les proveerá de un váucher especial conforme a cada horario, lavado de manos, tapabocas en todo momento, poseer alcohol desinfectante y alcohol en gel.

Así también, para las misas de las 6.00, 8.00, 10.00 y 17.00, previstas para el 8 de diciembre, regirán las mismas condiciones.

Visitas se podrán hacer este mes

Se insta a los fieles a visitar a la Virgen de Itacuá durante este mes de noviembre o posterior al 8 de diciembre, siempre en forma organizada, en pequeños grupos familiares, en forma individual.

Asimismo, se reitera no concentrarse por mucho tiempo en la visita a la Virgen y no tardar más de 10 minutos, no tomar tereré y volver en la brevedad de tiempo posible a sus hogares.

virgen de itacuá2.jpg Los devotos pueden visitar a la Virgen durante este noviembre y posterior al 8 de diciembre próximo. Foto: Gentileza.

La comisión interinstitucional encabezada por el obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Pistilli, se reúne de forma permanente a fin de analizar todos los detalles, las estrategias y las contingencias necesarias para que este año la festividad mariana se realice con la cantidad limitada de fieles, tanto en los días del novenario como en el día de la solemnidad de la Virgen de Itacuá.

Nota relacionada: La Virgen de Itacuá aguarda llegada de unos 30 mil fieles

Al respecto, la propuesta de la Diócesis es que este año la ceremonia se celebre cada uno en sus respectivas parroquias.

Por otro lado, este año, ante la pandemia del Covid-19, no se promueven las peregrinaciones, situación que ya están en conocimiento los responsables de las 38 parroquias.

Santuario estará cerrado el 7 de diciembre

Cabe agregar, además, que el santuario estará cerrado desde las 19.00 del día 7 de diciembre hasta las 5.00 del día 8, y el acceso a la gruta de la Virgen estará cerrado desde el lunes 7 de diciembre hasta el martes 8 de diciembre, hasta las 17.00.

Por otro lado, cabe señalar que la réplica de la Virgen de Itacuá, desde el martes 17 hasta el viernes 27 de noviembre, estará visitando 11 parroquias de los distritos de Encarnación, San Juan del Paraná y Cambyretá.

virgen de itacuá 3.jpg Solamente 100 personas podrán asistir a la misma central, con previo agendamiento. Foto: Gentileza.

Otros aspectos a tener en cuenta este año son que se prohibirá la instalación de romerías y puestos de ventas en la zona de influencia del santuario; no se permitirá la peregrinación durante el novenario, la ruta a la Virgen va a estar cerrada, razón por la que no se podrá acceder a ella de ninguna forma, y los colectivos urbanos no llegarán hasta el santuario.

Le puede interesar: Fiesta de Caacupé se transmitirá de forma virtual y será a puertas cerradas

Cabe indicar que la festividad de la Virgen de Itacuá –cuyo santuario está a unos 10 km del centro urbano de Encarnación– es una de las más multitudinarias por detrás de Caacupé, donde cada año peregrinan miles de fieles desde distintos puntos de la región.