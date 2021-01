La concejala colorada Jorgelina Vera González, afín al cuestionado intendente de Mayor Otaño, Pedro Rubio Chávez, había formulada una querella contra el joven por supuestamente haberse sentido agraviada por las expresiones del mismo; sin embargo, para sorpresa de muchos, la edil retiró todas las denuncias contra el joven.

De esta manera, esta causa se extingue y Nelson Rolando Maciel sale airoso de uno de los cuatro procesos que está afrontando por haber denunciado la corrupción en la administración municipal otañense.

El joven se mostró feliz y más motivado para seguir denunciando los hechos de corrupción o irregularidades que se puedan presentar en la administración municipal de su comunidad.

“Esto no es más que una victoria contra la corrupción, ganamos señores, es un gran triunfo de la ciudadanía porque el objetivo de estas personas que me demandaron no era enseñarme cómo hacer una manifestación, sino que pretendían callarme y darle una lección a toda la juventud paraguaya, de que no deben levantarse contra los corruptos porque les va pasar lo que le pasó a Nelson Maciel”, señaló.

El juicio oral y público suspendido debió realizarse el viernes pasado en la sede del Palacio de Justicia de Encarnación.

“Como sabe la gente, fui demandado, tengo cuatro querellas por difamación y calumnia en mi contra, por aquella manifestación que hemos iniciado el 30 de setiembre del 2019, de los cuales este viernes 22 de enero debía haberse llevado a cabo el juicio por la demanda presentada por la concejala Jorgelina Vera, pero, para sorpresa mía, este juicio oral no se llevó a cabo porque la concejala Vera presentó la solicitud de desistir de la demanda presentada contra mi persona”, manifestó Maciel. El mismo agregó: “Yo creo que la concejala no pudo sostener de lo que me acusaba, ella me había acusado de haber dañado su honorabilidad, de haberla difamado, calumniado e injuriado, y que todo lo que dije en su contra era falso; sin embargo, con el desistimiento me da la razón a mí y a la ciudadanía de Mayor Otaño que nos habíamos levantado contra la corrupción”.

Actualmente, el líder estudiantil otañense tiene otras tres causas abiertas en su contra promovidas por el intendente municipal de Mayor Otaño, otro concejal y el presidente de la seccional colorada, que aún están por resolverse.

En ese sentido, para el 29 de este mes está previsto el juicio oral en la causa promovida por el presidente de la seccional colorada de Mayor Otaño, Leonardo Avel Sánchez Cabrera.

Para el próximo 17 de marzo está fijada la audiencia para la prosecución del juicio oral en la querella presentada por el intendente Pedro Rubio Chávez. Así también, está previsto el desarrollo del juicio, aún sin fecha, por la querella presentada por el concejal Darío Saenger. Todos por los supuestos hechos de difamación, calumnia e injuria.

Las denuncias de los estudiantes fueron constatadas por la Contraloría, que se constituyó en Mayor Otaño y tras una minuciosa auditoría detectó irregularidades por más de 1.000 millones de guaraníes en la gestión del cuestionado intendente.

En ese sentido, el líder estudiantil se ratifica en sus dichos sobre los casos de corrupción en la Municipalidad de Mayor Otaño y apunta como responsable al jefe comunal.