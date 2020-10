Tras esto, la víctima, se colgó de la ventanilla del rodado y fue arrastrado por ocho cuadras, para posteriormente caer al pavimento.

"Le muestro la notebook, el señor me indica que me va pagar guarda la notebook dentro de su vehículo, cierra la puerta bruscamente y arranca la huida. Yo no sabía cómo reaccionar, lo primero que se me pasó por la mente fue tratar de agarrarme de su vehículo, tenía un barra en el techo, yo me agarro pensando que la persona se iba detener, cosa que no ocurrió", expresó la víctima en conversación con Telefuturo.

La Policía detuvo a un presunto estafador que se encargaba de pedir objetos vía Internet y huía sin pagar. Una de sus victimas se colgó de su vehículo por 8 cuadras para intentar recuperar una notebook.



Según la Policía Nacional, el hombre se encargaba de pedir objetos vía internet y huía sin pagar. Además, utilizaba vehículos alquilados para encontrarse con sus víctimas. El presunto estafador ya cuenta con varias denuncias por hechos similares.

El sospechoso del hecho fue identificado como Pedro Miguel González Noe, de 34 años, quien ya fue detenido por agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción.