Superintendente de Salud es decano de facultad clausurada por el Cones

“Me parece una semejante mentira. Yo no me voy a prestar a eso, a estar estafando a la gente. A parte de eso, yo me hice cargo hace al menos un año de la facultad”, explicó Mendoza Unzaín en contacto con Monumental 1080 AM.

El pleno del Cones decidió clausurar las carreras de Medicina de la Universidad Privada María Serrana, correspondientes a la sede central en Asunción y a su filial en Ciudad del Este. En julio del 2021 la casa de estudios fue intervenida luego de numerosas denuncias realizadas por los alumnos.

Al respecto, indicó que “hay mucha hipocresía por parte de los evaluadores” y que “no se ajustan a la verdad”. “Yo no voy a estafar a los alumnos y padres", expresó y dejó en claro que no renunciará a la función de decano ni como superintendente de Salud.

"No voy a renunciar al cargo de superintendente de Salud; tampoco renunciaré a la facultad (tras la denuncia de supuestos títulos de Medicina falsos). Lo que se está diciendo no se ajusta a la verdad", insistió.

Por su parte, el padre Narciso Velázquez, presidente del Cones, indicó que van pasar los antecedentes y hechos para que el Ministerio Público siga con la tarea investigativa.

“Esto no solo es una falsificación de documentos, es la falsificación de una función demasiado delicada. Es vergonzoso y penoso cómo mienten. Es una red de personas que tienen un descaro ni ningún escrúpulo”, sostuvo y explicó que la universidad fue habilitada antes de la existencia del Cones.

Por otro lado, Velázquez sostuvo que los hospitales negaron que los estudiantes hayan pasado por sus instalaciones para sus pasantías y negaron tener convenios con la institución.

De acuerdo con los reclamos de los estudiantes, los títulos que expedía presuntamente la universidad privada no estaban registrados ni en la cartera educativa ni en el Ministerio de Salud Pública.