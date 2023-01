Soledad Núñez califica como "abrazo de la impunidad" nueva unidad de ANR

Soledad Núñez, ex ministra en el gobierno de Horacio Cartes y dupla actual de Efraín Alegre por la Concertación Nacional.

La ex ministra Soledad Núñez se pronunció sobre el "abrazo republicano" que sellaron este jueves los referentes de los principales movimientos disidentes dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El presidenciable colorado, Santiago Peña, y quien fue su contrincante en las internas del 18 de diciembre pasado, así como el oficialista Arnoldo Wiens, anunciaron más temprano este jueves sobre la unidad colorada.

"Todos son uno… No nos olvidemos. El abrazo de la impunidad como era de esperarse. El descalabro de nuestro sistema político no puede seguir un día más. El cambio ya llega… #ConcertaciónNacional", tuiteó la ex ministra.

En conversación con Última Hora, la candidata a la vicepresidencia, reiteró que con el abrazo entre Santiago Peña y Mario Abdo solo se busca mantener el poder y la impunidad. Recordó que ambos referentes colorados se acusaron hasta de narcotraficante durante la campaña previa a las internas.

"Ellos buscan mantener un sistema que ya está caducado. Este abrazo es un circo. Confío que este será solo un abrazo entre cúpulas, pero que el pueblo colorado, que está cansado de que esto no funcione, también apoye al cambio", dijo.

Con relación al futuro de la Concertación Nacional, Soledad Núñez, afirmó que "aún queda agua por correr". La integrante de una de las chapas presidenciables aseguró que conversarán con todos los sectores con los que "coinciden en principios y valores" para buscar la unidad total.

La dupla presidencial de Efraín Alegre por la Concertación Nacional criticó la nueva unidad del Partido Colorado, que no incluye al nuevo titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, ni al jefe del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez.

El propio Arnaldo Wiens expresó que "no necesita abrazarse con Horacio Cartes" y recalcó que el abrazo es con "los principios del Partido Colorado" para "ayudar" a Peña a ganar en las elecciones generales del 30 de abril del 2023.

No obstante, continúan algunas discrepancias entre el cartismo y oficialismo, como en el caso del presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien se vio envuelto en un caso del crimen organizado.

Wiens sostuvo que pediría el apoyo del bloque cartista para impulsar el inicio de un juicio político al miembro de la máxima instancia judicial. El presidenciable cartista, por su parte, manifestó que su sector se mantiene en su posición de no acompañar tal iniciativa.